Мэр Таллинна предлагает министру экономики изменить Закон об алкогольной продукции

”Поскольку в магазинах алкоголь можно приобретать с 10 часов утра, то соответствующее ограничение должно быть возможным и в случае продажи алкогольных напитков на месте, — сказал Кылварт. — Совместно с Департаментом полиции и погранохраны мы проанализировали связанные с продажей алкоголя проблемы и пришли к заключению, что в Таллинне необходимо ввести более строгие, по сравнению с действующими, ограничения, чтобы позаботиться о соблюдении общественного порядка и здоровье горожан, а также минимизировать ущерб, который наносится городской среде”.

Как отметил мэр, поведение посетителей баров, начинающих продажу алкогольных напитков в 7 утра, беспокоит местных жителей. ”Люди, которые в 7 утра отправляются в бар, чтобы выпить, нуждаются скорее в помощи и поддержке, а не в возможности достать алкоголь ранним утром”, — сказал Кылварт.

Сейчас по закону у местных самоуправлений есть возможность ограничить продажу алкогольных напитков для употребления на месте до шести утра накануне рабочего дня и до семи утра накануне выходного дня. В развлекательных заведениях не действуют временные ограничения на продажу алкоголя, которые введены в магазинах.