Мэр Таллинна: поднимем флаги в честь Дня матери!

"Я поздравляю по случаю сегодняшнего Дня матери всех матерей не только столицы, но и всей страны, — сказал Михаил Кылварт. — Этот день — повод вспомнить достойно их труды и заботы, особым образом почтить наших матерей".

"Я хочу напомнить также, чтобы все, кто еще не вывесил на своих домах флаги Эстонии, сделали это, дабы придать этому дню особую торжественность".