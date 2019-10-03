Мэр Таллинна Михаил Кылварт встретился с председателем Корейской Национальной ассамблеи

”Для меня большая честь, что председатель Национальной ассамблеи принял делегацию из Таллинна. В мае этого года мы встречались в Таллинне, радостно слышать, что наш город произвел на господина Муна хорошее впечатление. Среди прочего мы обсудили, как сделать Таллинн более известным направлением для туристов и предпринимателей из Кореи, тем самым способствуя развитию экономических отношений Эстонии и Кореи”, — сказал Кылварт.
В ходе своего визита мэр Таллинна встретился с мэром Сеула, выступил на конференции об инновативных городах с докладом ”Таллинн — город, в котором будущее — сегодня: из средневекового торгового центра в цифровую столицу”.
В программе также знакомство с проектами развития Сеула, в их числе реорганизация городского пространства, организация движения и другие.
Папа Римский прислал любимой российской певице цветы в гримерку
Ложь на смертном одре: как Горбачев обманул умирающую жену
Ужин на 70 тысяч? Что творят Кокорин и Мамаев на воле
Ученые узнали, кто живет дольше — мясоеды или вегетарианцы