Мэр Таллинна Михаил Кылварт встретился с председателем Корейской Национальной ассамблеи

”Для меня большая честь, что председатель Национальной ассамблеи принял делегацию из Таллинна. В мае этого года мы встречались в Таллинне, радостно слышать, что наш город произвел на господина Муна хорошее впечатление. Среди прочего мы обсудили, как сделать Таллинн более известным направлением для туристов и предпринимателей из Кореи, тем самым способствуя развитию экономических отношений Эстонии и Кореи”, — сказал Кылварт.

В ходе своего визита мэр Таллинна встретился с мэром Сеула, выступил на конференции об инновативных городах с докладом ”Таллинн — город, в котором будущее — сегодня: из средневекового торгового центра в цифровую столицу”.

В программе также знакомство с проектами развития Сеула, в их числе реорганизация городского пространства, организация движения и другие.