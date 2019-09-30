30.09.2019, 14:19

Мэр Таллинна Михаил Кылварт встретился с мэром Сеула


rus.delfi.ee
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Мэр Таллинна Михаил Кылварт встретился с мэром Сеула
Raepressi foto

Мэр Михаил Кылварт прибыл в Сеул по приглашению мэра города Парк Вон Суна. Сегодня состоялась встреча мэров. Завтра Кылварт примет участие в круглом столе мэров на тему инновативных городов в рамках встреч на высшем уровне, а также станет одним из главных спикеров открывающей конференцию панели.

В ходе сегодняшней встречи мэр Сеула Парк Вон Сун представил мэру Таллинна систему управления городом, основанную на данных (Digital Mayor’s office), которая подразумевает под собой, что мэр и другие руководители города получают обзор происходящего в городе в своих кабинетах в режиме реального времени.

”Таллинн, как и Сеул, много инвестирует в системы электронных услуг, нам доступны те же данные и предлагается больше услуг. Однако так компактно, цетрализованно и доступно как в Сеуле, данные еще не представлены. Я убедился, что мы должны активнее развивать эту область”, — сказал Кылварт по итогам увиденного.

Мэр Сеула выразил признательность за то, что мэр Таллинна участвует в столь важном для Сеула форуме и вносит вклад в развитие отношений между городами. Он также удостоил мэра Таллинна титула почетного гражданина Сеула.

Мэр Сеула посетил Таллинн в октябре прошлого года, чтобы ознакомиться с электронными решениями и услугами, работающими в нашей стране и ее столице, а также исследовать возможности сотрудничества, прежде всего в цифровой сфере, городских инноваций, электронного управления, кибер-безопасности и других смежных сферах. Теперь мэр Таллинна сможет ознакомиться с работой этих сфер в Сеуле и представить достижения нашего города в области информационных технологий широкому кругу.

Четырехдневный визит мэра Таллинна в Сеул включает два дня участия в конференции и встречи на высшем уровне с мэром Сеула и спикером парламента Кореи, а также знакомство с проектом развития Сеула, к примеру, с реорганизацией устаревших территорий, новыми транспортными решениями и проч.

Михаил Кылварт вернется в Таллинн вечером пятницы. Во время зарубежного визита мэра его обязанности в Таллинне выполняет вице-мэр Калле Кландорф.

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