Мэр Таллинна Михаил Кылварт встретился с мэром Сеула

В ходе сегодняшней встречи мэр Сеула Парк Вон Сун представил мэру Таллинна систему управления городом, основанную на данных (Digital Mayor’s office), которая подразумевает под собой, что мэр и другие руководители города получают обзор происходящего в городе в своих кабинетах в режиме реального времени.

”Таллинн, как и Сеул, много инвестирует в системы электронных услуг, нам доступны те же данные и предлагается больше услуг. Однако так компактно, цетрализованно и доступно как в Сеуле, данные еще не представлены. Я убедился, что мы должны активнее развивать эту область”, — сказал Кылварт по итогам увиденного.

Мэр Сеула выразил признательность за то, что мэр Таллинна участвует в столь важном для Сеула форуме и вносит вклад в развитие отношений между городами. Он также удостоил мэра Таллинна титула почетного гражданина Сеула.

Мэр Сеула посетил Таллинн в октябре прошлого года, чтобы ознакомиться с электронными решениями и услугами, работающими в нашей стране и ее столице, а также исследовать возможности сотрудничества, прежде всего в цифровой сфере, городских инноваций, электронного управления, кибер-безопасности и других смежных сферах. Теперь мэр Таллинна сможет ознакомиться с работой этих сфер в Сеуле и представить достижения нашего города в области информационных технологий широкому кругу.