В полдень сочельника мэр Таллинна Михаил Кылварт провозгласил Рождественский мир, по традиции зачитав историческое послание народу из окна Ратуши.
"Более трехсот шестидесяти лет назад здесь, на площади, прозвучал следующий приказ, который сегодня и навеки повторяется в Эстонской Республике, и который услышат наши дети и внуки. Провозглашаю Рождественский мир словами королевы Кристины:
Завтра, если это будет угодно Богу, наступит благословенный день Рождества нашего Господа и Спасителя. Посему, да будет провозглашен всеобщий Рождественский мир, чтобы люди праздновали с благочестием и пристойной умеренностью и вели себя мирно и благопристойно. Тот же, кто посмеет нарушить Рождественский мир противозаконным или недостойным поведением, будет обвинен в преступлении при отягчающих обстоятельствах и наказан по закону и установленному порядку. И в заключение, пусть будет высказано пожелание радостных Рождественских праздников и Рождественского мира всему населению государства, пусть продолжаются они во всем государстве до дня святого Канута, 13 января”, — огласил традиционный текст Михаил Кылварт.
Традиция провозглашения Рождественского мира уходит корнями в XVII век и относится ко временам, когда Эстония, Финляндия и Швеция входили в состав единого государства. Начало традиции было положено в период правления шведской королевы Кристины (1632-1654). Провозглашал мир городской голова или секретарь магистрата города, где находился епископский собор. Провозглашение происходило с балкона одного из гражданских зданий в полдень сочельника.
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