Мэр Таллинна Михаил Кылварт провозгласил Рождественский мир

"Более трехсот шестидесяти лет назад здесь, на площади, прозвучал следующий приказ, который сегодня и навеки повторяется в Эстонской Республике, и который услышат наши дети и внуки. Провозглашаю Рождественский мир словами королевы Кристины:

Завтра, если это будет угодно Богу, наступит благословенный день Рождества нашего Господа и Спасителя. Посему, да будет провозглашен всеобщий Рождественский мир, чтобы люди праздновали с благочестием и пристойной умеренностью и вели себя мирно и благопристойно. Тот же, кто посмеет нарушить Рождественский мир противозаконным или недостойным поведением, будет обвинен в преступлении при отягчающих обстоятельствах и наказан по закону и установленному порядку. И в заключение, пусть будет высказано пожелание радостных Рождественских праздников и Рождественского мира всему населению государства, пусть продолжаются они во всем государстве до дня святого Канута, 13 января”, — огласил традиционный текст Михаил Кылварт.

Традиция провозглашения Рождественского мира уходит корнями в XVII век и относится ко временам, когда Эстония, Финляндия и Швеция входили в состав единого государства. Начало традиции было положено в период правления шведской королевы Кристины (1632-1654). Провозглашал мир городской голова или секретарь магистрата города, где находился епископский собор. Провозглашение происходило с балкона одного из гражданских зданий в полдень сочельника.