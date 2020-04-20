Мэр Таллинна Михаил Кылварт призвал жителей столицы оставаться 9 мая дома

”Уже сейчас понятно, что эпидемическая ситуация не позволит 9 мая всем желающим собраться у Монумента павшим во Второй мировой войне. Мы не можем допустить, чтобы этот день стал причиной новой вспышки заболевания и угрозой для жизни наших близких и всех таллиннцев”, — отметил мэр Таллинна Михаил Кылварт.

По словам медицинского руководителя кризисного штаба департамента здоровья Аркадия Попова, Эстония преодолевает переломный момент эпидемии, но насколько успешно нам это удастся — зависит от каждого из нас. ”Как и в других странах, наибольшей опасности заражения в Эстонии подвержены пожилые люди, у которых болезнь может протекать очень тяжело. Я рекомендую оставаться дома, особенно беречь свое здоровье должны представители группы риска. Но и более молодым жителям страны необходимо придерживаться правил. Избежав возможности передачи вируса, мы защитим людей старшего поколения и таким образом проявим свое к ним уважение”, — отметил Попов.

”В то же время, настоящая память и уважение не исчисляются одним днем в году. Все, для кого важно отметить эту дату, могут сделать это так, чтобы благодарность дошла до прямого адресата. Давайте поможем и поддержим ветеранов”, — призвал Михаил Кылварт.

Как подчеркнул мэр Таллинна Михаил Кылварт, в нынешней ситуации необходимо найти альтернативу, и сделать памятный день праздничным прежде всего для ветеранов и тех, кто нуждается в помощи и поддержке. ”Благотворительность — это лучший способ выразить уважение и благодарность. Традиционная акция ”Я помню, я помогаю!” является одной из возможностей внести свой вклад в поддержку ветеранов”, — сказал Кылварт.

Информацию о благотворительной акции можно найти здесь.

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!