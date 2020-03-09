Мэр Таллинна Кылварт: школы должны быть готовы перейти при необходимости на домашнее обучение

В Эстонии за последние дни число зараженных коронавирусом не увеличилось: их по-прежнему 10 человек, все они побывали в эпидемиологически опасных регионах. Департамент здоровья сделал 311 анализов, сообщает "Актуальная камера".
Сегодня вечером в Таллиннской горуправе прошло кризисное совещание, после которого Михаил Кылварт сказал, что на данный момент планов закрытия столичных школ из-за вирусной опасности нет.
В то же время школы должны быть готовы к тому, чтобы организовать так сказать "нестационарное" обучение.
В прошлую пятницу коронавирус был выявлен у одного ученика гимназии Кристийне.
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