Мэр Таллинна будет ежедневно информировать о положении в столице в эфире ПБК

Одним из приоритетов города является информирование жителей, в том числе и русскоговорящих. Поэтому в нынешнем режиме чрезвычайного положения было принято решение о том, что мэр столицы будет отчитываться перед горожанами о предпринимаемых властями Таллинна антикризисных мерах ежедневно, в 9:00, в программе ”Доброе утро, Таллинн!”. В повторе интервью можно будет смотреть на портале городской газеты ”Столица” — Stolitsa.ee.

Правительство Эстонской Республики в прошлый четверг ввело чрезвычайное положение, которое первоначально будет действовать до 1 мая. На официальной странице города доступна основная информация о мерах, принятых городом.

Программа ”Доброе утро, Таллинн!” производится и выходит в эфир Первого Балтийского канала по заказу Таллиннской городской канцелярии. BMA Estonia OÜ выиграл соответствующий конкурс госпоставки на 2020 год.