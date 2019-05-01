01.05.2019, 10:01

Мэр столицы примет участие в подготовительном уроке к диктанту в День Таллинна

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rus.delfi.ee
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Mihhail Kõlvart
Mihhail KõlvartFoto: Oliver Tsupsman

Традиционному диктанту в День Таллинна будут предшествовать еще два подготовительных занятия. В уроке 2 мая примет участие и мэр Таллинна Михаил Кылварт, сообщает Раэпресс.

„Участие в диктанте Дня Таллинна открывает для каждого из нас возможность проявить уважение к эстонскому языку, и потому я решил освежить свои знания на подготовительном занятии 2 мая", — сказал Кылварт.

Тема урока 2 мая — Üks koma kõik! ("Все одно запятая!"), и он посвящен синтаксису; 9 мая — Kõik need konksud ja kriblakad ("Все эти крючки и закорючки") — правописанию числительных, сокращений, слитному и раздельному написанию сложных слов и пр.

Уроки проводят и руководят ими профессор эстонского языка Таллиннского университета, доктор философии Рейли Аргус, лекторы Таллиннского университета Мерилин Арувеэ и Хелен Хинт.

Подготовительные уроки 2 и 9 мая пройдут в Доме Коцебу гимназии Густава Адольфа (улица Вана-Каламая, 9). Начало в 18 часов.

На диктант можно зарегистрироваться здесь, на предварительные занятия — здесь.

Подробная информация здесь.

"Мы хотим, чтобы пространство города стало как бы одним большим учебником эстонского языка, — подчеркнул Михаил Кылварт. — К тому же на один день столица обретет новую улицу — исчезнет улица Харью, а на ее месте проляжет улица Эстонского языка. А горожане получат возможность в этот день заниматься эстонским языком еще и в мастер-классах и на различных семинарах".

Диктант проведут завоевавшая недавно еще один титул чемпионки мира Келли Сильдару и музыкант Рекет.

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