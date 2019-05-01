Мэр столицы примет участие в подготовительном уроке к диктанту в День Таллинна

Традиционному диктанту в День Таллинна будут предшествовать еще два подготовительных занятия. В уроке 2 мая примет участие и мэр Таллинна Михаил Кылварт, сообщает Раэпресс.
„Участие в диктанте Дня Таллинна открывает для каждого из нас возможность проявить уважение к эстонскому языку, и потому я решил освежить свои знания на подготовительном занятии 2 мая", — сказал Кылварт.
"Мы хотим, чтобы пространство города стало как бы одним большим учебником эстонского языка, — подчеркнул Михаил Кылварт. — К тому же на один день столица обретет новую улицу — исчезнет улица Харью, а на ее месте проляжет улица Эстонского языка. А горожане получат возможность в этот день заниматься эстонским языком еще и в мастер-классах и на различных семинарах".
Диктант проведут завоевавшая недавно еще один титул чемпионки мира Келли Сильдару и музыкант Рекет.