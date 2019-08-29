Мэр Нарвы Алексей Евграфов о проигрыше: обидно — да, больно — да. Надеюсь, проекты не останутся на бумаге

Сложно сказать, почему не получилось. По оценке жюри, никогда не было таких сильных конкурентов. Они приняли решение только перед самым началом пресс-конференции. Справедливости ради, Тарту готовился к участию в этой программе с 2007 года, когда студенческий город проиграл Таллинну. У них опыта было больше, а у нас времени меньше.

Обидно — да. Больно — да. Но поражение, есть поражение.

У нас была сильная культурная стратегия. Несколько инвесторов под заявку готовы были вкладывать деньги в различные проекты. Много поступило идей от горожан. Это тоже играло важную роль в заявке.

Я надеюсь, что проекты не останутся на бумаге. Главное, почему мы участвовали — нужно начать движение. Если можно так сказать — сделать ”хайп” вокруг города. Это было бы отличным посылом к тому, что Нарва должна развиваться, постоянно расти. Мы, конечно, должны продолжать, пробовать реализовать задумки и проекты, которые будут интересным нашим жителям.