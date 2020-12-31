31.12.2020, 18:24

Мэр Михаил Кылварт рассказал, как будет встречать Новый год

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Мэр Михаил Кылварт рассказал, как будет встречать Новый год
Foto: Ilmar Saabas

В большом интервью RusDelfi мэр Таллинна Михаил Кылварт рассказал, как он обычно отмечает 31 декабря.

"Традиционно всегда встречаю Новый год с семьей. За всю студенческую молодость только один раз не отпраздновал дома", — ответил Кылварт. Этот год — особенный, так как праздновать в больших компаниях крайне не рекомендуется. Но такие предложения ему тоже поступали. Мэр вспомнил звонок от давних друзей.

"Пару недель назад позвонили старые друзья. Говорят: ”Мы столько лет не отмечали Новый год вместе. Давай на этот раз сделаем это у тебя дома?” Самый ”правильный год”, чтобы это сделать. Надо признаться, люблю гостей, но не в этом году. Пришлось отказать", — с улыбкой сказал он.

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