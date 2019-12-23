23.12.2019, 13:45
Мэр Михаил Кылварт провозгласит Рождественский мир
Завтра, 24 декабря, в Рождественский сочельник, в полдень мэр Таллинна Михаил Кылварт провозгласит Рождественский мир, зачитав историческое послание из окна Ратуши.
Завтра, 24 декабря, в Рождественский сочельник, в полдень мэр Таллинна Михаил Кылварт провозгласит Рождественский мир, зачитав историческое послание из окна Ратуши.
Традиция провозглашения Рождественского мира уходит корнями в XVII век и относится к временам, когда Эстония, Финляндия и Швеция входили в состав единого государства. Начало ей было положено в царствие шведской королевы Кристины (1632-1654).
Провозглашал мир городской голова или секретарь магистрата города, где находился епископский собор.
Провозглашение происходило с балкона одного из гражданских зданий в полдень сочельника.
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