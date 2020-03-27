Мэр Михаил Кылварт: мы находимся на пороге тяжёлых событий

Мэр Таллинна Михаил Кылварт выступил с обращением к горожанам, призвав их задуматься и взять ответственность за будущее каждого из нас и всего общества. Ниже RusDelfi приводит текст в полном объеме:
Давайте наберёмся смелости и проявим ответственность, чтобы признать — мы находимся на пороге тяжёлых событий.
Количество заболевших растет с каждым днем. Ежедневная статистика исчисляется уже не десятками, а сотнями. Заразившихся будет все больше. Будет становиться больше и тех людей, которым понадобится интенсивная помощь медицинских служб. У нас уже есть первая потеря и нужно признать — к сожалению, она не станет последней.
Если мы прямо сейчас не осознаем, что происходит, то последствия будут значительно тяжелее. И это не будут просто новости по телевизору, сухая статистика с численностью заболевших и умерших. Это будут горькие потери рядом с нами: станут уходить наши близкие, наши родные, наши друзья.
Мы сейчас прячем голову в песок. Нам кажется, что происходящее нас не касается, оно где-то в стороне, может быть, даже в другой стране. Нет же, все это уже происходит здесь, с нами. Поэтому именно от нас зависит, как будут развиваться события. Тяжело будет в любом случае. Но вот насколько, и сколько потерь нас ожидает — это сейчас зависит от каждого из нас.
Для нас важнее прогуляться в солнечный день и создать массовое скопление? А может, важнее закупиться по скидкам в супер-маркете дешевыми товарами? Если для нас важнее, вопреки ограничениям, провести вечеринку или встретиться с друзьями, то мы также должны быть готовы и отвечать за последствия.
Если мы сможем собраться с духом, включить самоконтроль, проявить ответственность и понимание, то у нас по-прежнему будут шансы избежать больших потерь. И для этого не надо проводить глубокий анализ. Достаточно посмотреть, что происходит в других странах: где, кто и как справляется с ситуацией.
В состоянии справиться те, кто способен себя ограничивать. Придерживаться ограничений следует как минимум по двум причинам. Чтобы уберечь себя, своих близких, и в конечном счёте, целое общество, город, страну. Ограничивать себя для того, чтобы не было необходимости вводить ещё больше запретов, ещё более жесткие меры: вплоть до ограничения передвижения, вплоть до комендантского часа и уголовной ответственности за нарушение. В конечном счёте, это наш выбор. То, как будут развиваться события — наш выбор и наша ответственность. Если мы начнём терять людей, в конечном итоге винить за это нам придется только себя.
Друзья, мы находимся в начале непростого пути. Мы должны быть готовы к тому, что это затянется на недели. Это непростое испытание. Все вместе мы должны решить для себя, что готовы пройти его, сжав волю в кулак и придержав свои желания, стойко терпя неудобства. Если мы сможем это сделать, то пройдут эти тяжелые месяцы и мы вернёмся к нормальной жизни.
Да, мы будем ещё долго исправлять экономические последствия кризиса, но у нас и на это найдутся силы — если мы этого сами захотим.
Если у вас нет крайней необходимости выйти за продуктами или в аптеку, если вы не связаны служебными обязанностями, если вы можете найти способ остаться дома и не отводить ребенка в детский сад, пожалуйста, останьтесь дома. Придется осознать, что это надолго. Не перетерпеть взаперти предстоящие выходные и манящую на улицу солнечную погоду, а оставаться дома неделю, другую. Это необходимо! Только тогда мы сможем удержать стремительное развитие эпидемии. Тогда у врачей будет возможность накопить резервы и помогать тем, кто будет остро нуждаться в помощи, и тогда мы быстрее выйдем из этой ситуации.
Я верю, что мы справимся, я верю в нас.
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