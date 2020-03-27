Мэр Михаил Кылварт: мы находимся на пороге тяжелых событий

Давайте наберёмся смелости и проявим ответственность, чтобы признать — мы находимся на пороге тяжёлых событий.

Количество заболевших растет с каждым днем. Ежедневная статистика исчисляется уже не десятками, а сотнями. Заразившихся будет все больше. Будет становиться больше и тех людей, которым понадобится интенсивная помощь медицинских служб. У нас уже есть первая потеря и нужно признать — к сожалению, она не станет последней.

Если мы прямо сейчас не осознаем, что происходит, то последствия будут значительно тяжелее. И это не будут просто новости по телевизору, сухая статистика с численностью заболевших и умерших. Это будут горькие потери рядом с нами: станут уходить наши близкие, наши родные, наши друзья.

Мы сейчас прячем голову в песок. Нам кажется, что происходящее нас не касается, оно где-то в стороне, может быть, даже в другой стране. Нет же, все это уже происходит здесь, с нами. Поэтому именно от нас зависит, как будут развиваться события. Тяжело будет в любом случае. Но вот насколько, и сколько потерь нас ожидает — это сейчас зависит от каждого из нас.

Для нас важнее прогуляться в солнечный день и создать массовое скопление? А может, важнее закупиться по скидкам в супер-маркете дешевыми товарами? Если для нас важнее, вопреки ограничениям, провести вечеринку или встретиться с друзьями, то мы также должны быть готовы и отвечать за последствия.

Если мы сможем собраться с духом, включить самоконтроль, проявить ответственность и понимание, то у нас по-прежнему будут шансы избежать больших потерь. И для этого не надо проводить глубокий анализ. Достаточно посмотреть, что происходит в других странах: где, кто и как справляется с ситуацией.