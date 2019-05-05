Мэр Маарду Владимир Архипов стал новым председателем центристов Харьюмаа

На посту лидера окружной партийной ячейки он сменил Тоомаса Витсута, сообщила в воскресенье, 5 мая, пресс-служба политической силы.

На очередных выборах Витсут свою кандидатуру уже не выставлял.

По словам Архипова, Центристской партии необходимо укреплять свои позиции и поддержку в Харьюмаа.

Заместителями Владимира Архипова были избраны Керсти Мянник и Яанус Калев.