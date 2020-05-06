Мэр Маарду: в этот непростой год давайте позаботимся о ветеранах и отпразднуем 9 мая дома

”Однако это вовсе не означает, что такая серьезная дата пройдет мимо нас — ни в коем случае. Ветеранов с каждым годом становится все меньше и именно поэтому так важно успеть уделить им внимание и выразить благодарность. Я призываю отпраздновать в этом году 9 мая дома с семьей, вспомнить наших родных, которых унесла война. Каждый из нас может прислать знакомым ветеранам букет цветов, корзину с продуктами и лекарствами, наконец, просто позвонить и поговорить. В это нелегкое для всех нас время пожилые люди нуждаются в особой заботе”, — подчеркнул мэр Маарду Владимир Архипов.

Больше года назад маардуская управа в сотрудничестве с Эстонской православной церковью решила увековечить память о людях, отдавших жизни за мир без войны, и начала проект сооружения часовни памяти на Маардуском кладбище.

Идея нашла горячий отклик в сердцах людей — средства на строительство собирали все: горожане, ветераны, бизнесмены и политики.

”Этот проект стал настоящей гражданской инициативой, и это не может не радовать. Значит, наше гражданское общество действительно существует и имеет свой голос и свое мнение. Часовня может стать символом мира, и ее сооружение объединит многих людей. Мы искренне благодарим каждого, кто внес свой вклад в поддержку ее строительства!” — сказал Архипов.

И хотя собрана еще не вся необходимая сумма, строительство часовни началось уже в апреле и завершится в июле этого года. В канун 9 мая мэрия Маарду приглашает все заинтересованные стороны поддержать строительство часовни памяти на Мемориале Маардуского кладбища.

Перечислить пожертвование можно на счет:

Maardu Memory MTÜ

EE801010220271985229 SEB Pank

В пояснении укажите ”kabel”

Городская управа сердечно благодарит всех, кто поддерживает строительство часовни памяти!