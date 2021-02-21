Мэр Маарду: связь открытия школ с быстрым ростом заболеваемости COVID-19 очевидна. Я бы ужесточил ограничения

"Была абсолютна видна связь роста заболеваемости и открытия школ. Дети пошли в школу в понедельник, а в четверг мы должны были собрать кризисную комиссию и принимать решение о том, чтобы оставлять на контактном обучении только учащихся 1-4-х классов и выпускных классов. Спустя неделю мы уже закрыли две школы", — сказал Архипов журналисту Eesti Päevaleht.

Вместе с ними закрылись и культурные учреждения: Народный дом, молодежный центр и художественная школа. Каким-то непостижимым образом коронавирус пощадил основную школу Маарду, которая продолжает работу.

В школах и дошкольных учреждениях до сих пор больны COVID-19, по словам мэра, свыше 40 работников сферы образования.

"Я лично знаю двух учителей, которые находились на искусственном дыхании. Одна женщина — по сей день", — отметил Архипов.

По окончании каникул учеников 1-4-х классов будут потихоньку возвращать в школы. Когда в Маарду смогут возобновить контактное обучение в полном объеме, сказать трудно.

"До апреля, конечно, лучше не станет, — предполагает мэр. — Будем следить за состоянием здоровья учеников и учителей и принимать день за днем соответствующие решения".

В настоящий момент в 15-тысячном Маарду заразились COVID-19 470 человек. 14-дневный показатель заболеваемости равнялся вчера 2900, тогда как средний по Эстонии немногим выше 700.

"За день у нас прибавляется 31 заболевший, выздоравливает — 21, в итоге плюс десять инфицированных. Теперь, когда правительство приняло дополнительные ограничения, можно ожидать спада. Но это потребует времени, по меньшей мере три недели", — считает Архипов.

А как вообще горожане относятся к опасности заражения?

"Есть в городе и ковид-скептики. К тому же людям уже всё это уже надоело, они устали. Некоторые считают, что лучше уж просто переболеть. Они не понимают, что чем больше будет больных, тем длительнее и строже ограничения", — описывает ситуацию мэр Маарду. Но, конечно, больше тех, кто относится к пандемии серьезно.

Так как Маарду — в основном русскоязычный город, то насколько его население подвержено влиянию российских информационных каналов в плане формирования отношения к вакцинам? Положительного — к "Спутнику" и отрицательного — к Astra-Zeneca, Pfizer и Moderna?