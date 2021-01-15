Мэр Катри Райк: в каждой нарвской семье могла бы иметься книга на эстонском языке

"В Нарве появилась удивительная для нее вещь: коалиция. Этого не было 20 лет. Фигурально выражаясь, мэр сидит не на стуле с четырьмя ножками, а на табурете с тремя — политической стабильности в этом вопросе добиться нелегко. Как сказал один мой знакомый, должность мэра Нарвы либо на две недели, либо на двадцать лет", — смеется политик.

На вопрос о том, как ей удалось завоевать доверие русскоязычного населения города, Райк ответила, что близостью к народу: ”Я хожу в те же магазины, что и они. Дышу тем же воздухом, всегда доступна. Я никогда не пыталась торговать эстонским языком или менталитетом, а пыталась привнести их в Нарву. Я выросла вместе с нарвитянами. Когда я приехала сюда в 1999 году, то плохо знала русский, не читала того, что пишут обо мне в местной прессе. Эти статьи были настолько ужасны, что если бы я поняла, о чем там идет речь, то уже на следующем автобусе отправилась домой. В Нарве я проделала трудный путь от ненависти до любви. Я поняла, что в Нарве побеждают терпеливые. Например, легендарный местный бар Ro-Ro строился 20 лет, прежде чем оказался в рейтинге лучших альтернативных баров мира”.

По словам Райк люди в Нарве особенные: ”Умом Нарву не понять, только сердцем. Любовь к Нарве держит меня здесь. Тут такие особенные люди! В начале года одна женщина, которую я даже никогда не видела, прислала мне в подарок рукодельный платок. Дарили мне и два килограмма самодельных пельменей, и два десятка куриных яиц. В других местах таких вещей не происходит”.

Почему жители города не знают эстонского языка? ”Нет необходимости, — говорит мэр. — 96% населения владеют русским языков, хотя многие знают и эстонский. Сейчас я говорю коллегам, кто не очень хорошо владеет эстонским, что я буду разговаривать на эстонском, а они пусть говорят на русском. Главное — понять друг друга. Как мэр я не могу каждый день по восемь часов заниматься обучением, главное, чтобы дела были сделаны. Рабочий язык мэрии — эстонский”.

”Жить в Нарве — это как ходить на острию ножа. Ты не нравишься эстонцам, потому что слишком хорошо относишься к русским, и ты не нравишься русским, потому что ты слишком проэстонский. Это я почувствовала на собственной шкуре. Половина жителей Нарвы родилась в современной Эстонии, у них нет в России родственников, как и в других частях Эстонии. Их единственный дом — это Нарва, своего рода маленькая русскоязычная Эстония. Но тут у меня есть мечта: мне хотелось бы, чтобы в каждом доме в Нарве имелась как минимум одна книга на эстонском языке. Или хотя бы издание об истории Нарвы на эстонском и русском языках, подобное тем, что я недавно написала”, — резюмировала Райк.