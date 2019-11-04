04.11.2019, 21:30

Менять ли скорость движения в городе? Таллинн привлекает горожан к созданию Стратегии 2021+

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Tallinna jõuluturg 2017
Tallinna jõuluturg 2017Foto: Hendrik Osula

Промежуточные результаты опроса на тему будущего Таллинна показали, что таллинцы видят будущее города более экологичным — с лучшими условиями для пешеходов и велосипедистов, зелеными насаждениями, а также хотели бы, чтобы повседневные дела можно было бы сделать, не покидая квартала.

Таковы первоначальные результаты опроса, в котором приняли участие более 2000 человек. В опросе можно принять участие до 17 ноября. Результаты будут учтены при составлении ”Стратегии Таллинна 2021+”.

Горожане отметили, что в хорошей городской среде легко передвигаться, меньше шума и загрязнений, больше зелени, парков и двориков, а люди чувствуют себя безопасно. Участники опроса высказались за снижение количества автомобилей. Многим понравилась идея цифрового и образовательного города, а также распространение уютных и удобных жилых кварталов.

Руководитель отдела стратегического планирования города Таллинна Тоомас Хайдак призвал горожан активнее участвовать в опросе, так как только сообща мы можем повлиять на будущее Таллинна. Промежуточные результаты опроса показывают, что желания людей зачастую противоречивы, однако создание стратегии подразумевает поиск компромисса.

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Одной из важнейших тем стало передвижение по городу на автомобиле и другими способами. В частности, горожане предложили изменить ограничения скорости в городе, но мнения разделились — одни высказались в пользу снижения пределов допустимой скорости, другие — за их сохранение или даже повышение.

Таллинн привлекает горожан к созданию стратегии развития города 2021+. Стратегия пересмотрит существующие и установит новые цели и направления развития города как в короткой, так и в длительной перспективе.

Дополнительную информацию можно получить на странице: https://www.tallinn.ee/rus/strateegia/.

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