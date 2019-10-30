Меняйте пароли! В интернете появились данные почтовых ящиков hot.ee

Сегодня выяснилось, что в интернет утекли адреса и пароли 10 000 пользователей, имеющих электронные почтовые ящики в системе online.ee (бывшие hot.ee). Обслуживающее данную среду предприятие Telia заявляет, что утечка произошла не у них.
Руководитель отдела кибербезопасности Telia Eesti Айгар Кяйс утверждает, что по результатам предварительного анализа можно сделать вывод о том, что речь идет о списке, который собирался годами.
По мнению представителей Telia, речь идет об утечке при использовании незащищенных сетей (компьютеров).
Пользователям, имеющим почтовые ящики в среде online.ee настоятельно рекомендуется во избежение ущерба оперативно сменить свои пароли.
Кяйс также советует для минимализации ущерба при подобных утечках регулярно менять свои пароли и при использовании различных почтовых ящиков иметь отличающиеся друг от друга пароли.
По словам начальника отдела кибербезопасности Telia важно также иметь на компьютере действенный антивирус, а также предпочитать мобильный интернет общественным сетям WiFi.
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