Меняйте пароли! В интернете появились данные почтовых ящиков hot.ee

Руководитель отдела кибербезопасности Telia Eesti Айгар Кяйс утверждает, что по результатам предварительного анализа можно сделать вывод о том, что речь идет о списке, который собирался годами.

По мнению представителей Telia, речь идет об утечке при использовании незащищенных сетей (компьютеров).

Пользователям, имеющим почтовые ящики в среде online.ee настоятельно рекомендуется во избежение ущерба оперативно сменить свои пароли.

Кяйс также советует для минимализации ущерба при подобных утечках регулярно менять свои пароли и при использовании различных почтовых ящиков иметь отличающиеся друг от друга пароли.

По словам начальника отдела кибербезопасности Telia важно также иметь на компьютере действенный антивирус, а также предпочитать мобильный интернет общественным сетям WiFi.