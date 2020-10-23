Меняется организация движения на транспортной развязке Вяо

Главное изменение заключается в том, что едущие со стороны Нарвы по шоссе Таллинн-Нарва будут въезжать в город по новому участку дорогу и им не придется больше стоять у светофора.

Департамент шоссейных дорог просит участников дорожного движения внимательно следить за указателями, чтобы своевременно перестроиться в нужный ряд.

Более подробную информацию об организации движения и ограничениях можно найти на http://www.tarktee.ee/.

В 2020–2021 гг производится полная реконструкция транспортной развязки Вяо. Срок окончания работ - осень 2021 года.

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