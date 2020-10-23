Меняется организация движения на транспортной развязке Вяо
С 25 октября 2020 года меняется движение на транспортной развязке Вяо.
С 25 октября 2020 года меняется движение на транспортной развязке Вяо.
Главное изменение заключается в том, что едущие со стороны Нарвы по шоссе Таллинн-Нарва будут въезжать в город по новому участку дорогу и им не придется больше стоять у светофора.
Департамент шоссейных дорог просит участников дорожного движения внимательно следить за указателями, чтобы своевременно перестроиться в нужный ряд.
Более подробную информацию об организации движения и ограничениях можно найти на http://www.tarktee.ee/.
В 2020–2021 гг производится полная реконструкция транспортной развязки Вяо. Срок окончания работ - осень 2021 года.
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