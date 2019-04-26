Меняется организация движения на Палдиском шоссе

На входящем в город направлении начнется асфальтирование второго и третьего рядов, что приведет к изменению организации движения в районе остановки Зоо.

С 6 мая на данном участке все движение будет осуществляться примерно в течение двух недель по полосе, ведущей от центра города.

Ряд для общественного транспорта создается на участке в 1,3 км между остановками Зоо и Мустйыэ.

Участников движения просят быть внимательными и соблюдать требования временных дорожных знаков!