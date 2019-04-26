26.04.2019, 10:45
Меняется организация движения на Палдиском шоссе
С 3 мая меняется организация движения на Палдиском шоссе в связи с прокладкой ряда для общественного транспорта.
С 3 мая меняется организация движения на Палдиском шоссе в связи с прокладкой ряда для общественного транспорта.
На входящем в город направлении начнется асфальтирование второго и третьего рядов, что приведет к изменению организации движения в районе остановки Зоо.
С 6 мая на данном участке все движение будет осуществляться примерно в течение двух недель по полосе, ведущей от центра города.
Ряд для общественного транспорта создается на участке в 1,3 км между остановками Зоо и Мустйыэ.
Участников движения просят быть внимательными и соблюдать требования временных дорожных знаков!
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