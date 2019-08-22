Меняется организации движения на Пярнуском шоссе. Возможны пробки

С завтрашнего дня, 23 августа, по сообщению Таллиннского департамента шоссейных дорог, в Таллинне на Пярнуском шоссе будет изменена организация движения в связи с реконструкцией участка между 12,3 и 13 км, а также строительством парковки ”Припаркуйся и поезжай”, сообщает Раэпресс.
В основном будет действовать решение — две полосы в одном направлении и одна в противоположном, за исключением следующих временных промежутков:
· С 23 по 24 августа и с 24 по 25 августа с 20:00 до 7:30 на участке между улицами Лыйкузе и Теэлизе будут проводиться ремонтные работы трубопровода. Поэтому в ночное время на этом участке будет открыто для движения по одной полосе в каждом направлении. Если не возникнет непредвиденных ситуаций, работы завершатся в ночь на 24 августа.
· С 25 августа в 7:30 зона работа по направлению в центр будет продлена до речки Пяэскюла, однако система полос с переменным движением 2+1 сохранится. Также пешеходный коридор со стороны улиц Кюльви, Лыйкузе и Сааги будет перенесен обратно на тротуар со стороны домов. Изначально планируется завершить работы к 22 сентября.
· С 28 по 29 августа и с 29 по 30 августа с 20:00 до 7:30 будут проходить фрезеровочные работы, поэтому в ночное время будет открыто для движения по одной полосе в каждом направлении. Если не возникнет непредвиденных ситуаций, работы завершатся в ночь на 30 августа.
Автобусные остановки временно будут перенесены. Во время ремонтных работ на въезде и выезде с улиц могут происходить временные заторы. Для обеспечения безопасности пешеходов к работе приступят регулировщики. В остальном организация движения останется прежней.
Работы осуществляются в рамках финансирования проекта Департамента шоссейных дорог и Европейского фонда сплочения ”Государственная дорога №4 (Е67) Таллинн — Пярну — Икла км 13,0 — 16,0 граница Таллинна — узел Топи”. Доля самофинансирования составляет 15%, она оплачивается совместно Департаментом шоссейных дорог и Таллиннским департаментом коммунального хозяйства.
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