Меняется организации движения на Пярнуском шоссе. Возможны пробки

В основном будет действовать решение — две полосы в одном направлении и одна в противоположном, за исключением следующих временных промежутков:

· С 23 по 24 августа и с 24 по 25 августа с 20:00 до 7:30 на участке между улицами Лыйкузе и Теэлизе будут проводиться ремонтные работы трубопровода. Поэтому в ночное время на этом участке будет открыто для движения по одной полосе в каждом направлении. Если не возникнет непредвиденных ситуаций, работы завершатся в ночь на 24 августа.

· С 25 августа в 7:30 зона работа по направлению в центр будет продлена до речки Пяэскюла, однако система полос с переменным движением 2+1 сохранится. Также пешеходный коридор со стороны улиц Кюльви, Лыйкузе и Сааги будет перенесен обратно на тротуар со стороны домов. Изначально планируется завершить работы к 22 сентября.

· С 28 по 29 августа и с 29 по 30 августа с 20:00 до 7:30 будут проходить фрезеровочные работы, поэтому в ночное время будет открыто для движения по одной полосе в каждом направлении. Если не возникнет непредвиденных ситуаций, работы завершатся в ночь на 30 августа.

Автобусные остановки временно будут перенесены. Во время ремонтных работ на въезде и выезде с улиц могут происходить временные заторы. Для обеспечения безопасности пешеходов к работе приступят регулировщики. В остальном организация движения останется прежней.