01.06.2019, 18:35
Меняется маршрут столичного автобуса на линии номер 20
В связи со строительством дорожных сооружений на улице Йыэ автобусы линии 20 со вторника, 4 июня, и до 15 сентября направляются в объезд по улице Хобуяама.
В связи со строительством дорожных сооружений на улице Йыэ автобусы линии 20 со вторника, 4 июня, и до 15 сентября направляются в объезд по улице Хобуяама.
Находящаяся на Нарвском шоссе на направлении от центра города автобусная остановка Хобуяама переносится на время работ на остановку на улице Хобуяама.
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