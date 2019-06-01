Меняется маршрут столичного автобуса на линии номер 20

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Foto: Tanel Meos

В связи со строительством дорожных сооружений на улице Йыэ автобусы линии 20 со вторника, 4 июня, и до 15 сентября направляются в объезд по улице Хобуяама.