01.06.2019, 18:35

Меняется маршрут столичного автобуса на линии номер 20


rus.delfi.ee
EST
Bussirajad-5
Foto: Tanel Meos

В связи со строительством дорожных сооружений на улице Йыэ автобусы линии 20 со вторника, 4 июня, и до 15 сентября направляются в объезд по улице Хобуяама.

Находящаяся на Нарвском шоссе на направлении от центра города автобусная остановка Хобуяама переносится на время работ на остановку на улице Хобуяама.

Читайте также:
Читайте также: