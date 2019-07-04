“Меня ждет депортация как преступника, если я не устроюсь на работу с зарплатой 1310 евро”. Эксклюзив RusDelfi

”Инспектор меня допрашивала четыре часа, потом от нее пришло письмо с 30 дополнительными личными вопросами. Она потребовала отчет за каждый потраченный в магазине евро и за каждый звонок. Я чувствовала себя после этого как преступница. В полиции мне сообщил, что будет вынесено отрицательное решение, поскольку инспектор, который ведет мое дело, не видит причин для выдачи вида на жительство в порядке исключения”, — продолжает Марина.

Возможность остаться в Эстонии у Марины есть, но есть условие: устроиться на работу на общих основаниях с месячной зарплатой 1310 евро, тогда можно будет получить вид на жительство по работе. ”В Эстонии я уже работаю и считаю, что получаю неплохую зарплату, но учитывая мое состояние здоровья, такой работы с требуемой зарплатой мне не найти”, — уверена Колло.

Марина Колло родилась в Таллинне, училась в средней школе, а затем в ПТУ, какое-то время работала. В 1991 вышла замуж и уехала в Белоруссию. ”Была замужем, но семейная жизнь не сложилась. В Эстонию я приезжала к родителям по визе. Потом здесь познакомилась со своим будущим мужем. Сначала в нашем браке было все замечательно, но потом выяснилось, что супруг любит алкоголь и работать не желает. В семье начались проблемы, и мы стали жить отдельно”, — вспоминает Марина.

По ее словам, в Эстонии жил и похоронен ее отец, а сейчас она ухаживает за своей 76-летней мамой, которой требуется постоянная помощь.

”Свою дальнейшую жизнь я связываю только с Эстонией, у меня здесь есть постоянная работа, медицинская страховка, регистрация в регистре народонаселения, мамина квартира. Вернуться в Белоруссию я не могу, там у меня ничего нет”, — обосновывает свое намерение остаться в Эстонии Марина и просит помощи в разрешении проблемы.

Капитан полиции бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Эмери Пыльд говорит, что PPA всегда должен убедиться в том, что у иностранца, который ходатайствует о предоставлении вида на жительство, есть законные основания для его получения.

По его словам, в процессе рассмотрения ходатайства необходимо проверить всю предоставленную иностранцем информацию, а также его мотивы. Департамент должен удостовериться, что вид на жительство будет предоставлен иностранцу на законном основании.

Для этого чиновник PPA собирает необходимые свидетельства, поэтому он вправе запросить дополнительную информацию: о месте жительства, месте работе, вызвать на интервью и т.д.

”Совершеннолетнему и дееспособному иностранцу следует относиться к предоставлению необходимых документов и подаче ходатайства с полной серьезностью и самостоятельно прикладывать все усилия для того, чтобы все собранные документы были в порядке”, — обращает внимание капитан полиции.

В конце прошлой недели PPA получил новое ходатайство от Марины, которая сообщила о желании переоформить ходатайство для получения вида на жительство по работе. ”Она предоставила приглашение от работодателя, из которого следует, что критерий о зарплате выполнен”, — подтверждает капитан Пыльд и добавляет, что дополнительную информацию Марине сообщит чиновник PPA.

Юрист Татьяна Иким, которая помогает Колло с получением вида на жительство, говорит: ”Ее вынудили написать это заявление. Теперь Марина будет вынуждена работать дополнительные часы и в выходные дни. Работодатель пошел навстречу своему работнику, но есть опасения, что с этой нагрузкой она не справится. Как это отразится на ее здоровье, никто не знает. И что тогда будет с ее видом на жительство?”

Иким уверена, что при рассмотрении ходатайства Колло о предоставлении вида на жительство были нарушены все процессуальные нормы делопроизводства. ”Максимум допускается до 6 месяцев, а они рассматривали два года”, — говорит она.