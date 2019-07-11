"Меня здесь отмудохали". Строитель из Украины — о работе в Эстонии, потасовке и налоговой, которая "не нагибает"

Сфера строительства. Выполняем самые разные работы, но основное направление — фасады и вентиляция.

"Когда приехал, то сразу своим сказал: мол, я не из рабочего класса и не собираюсь долго лазить со шпателями"

Тяжело руководить фирмой в Эстонии?

Если строить здесь бизнес, то у вас все очень просто и легко: плати налоги и спи спокойно. У нас же проверки пожарной техники безопасности, и т.д., и т.п. Все начинают дружно ”нагибать”. У меня есть один заказчик. Он мне должен круглую сумму денег. В итоге мы не заплатили вовремя налог. Нам его разделили и составили график выплат. Причем после этого мы снова проштрафили налог, и нам опять его разбили на части.

Просто идешь в Налогово-таможенный, говоришь, что виноват, и они идут тебе навстречу?

У вас с той же полицией так. Я злостный нарушитель, у меня много штрафов за нарушения ПДД. Каждый раз, когда меня останавливали, я выходил, протягивал права, паспорт и говорил, что виноват и не отрицаю этого.

Как-то остановили моего товарища, с которым мы ехали вместе. Он огрызался, матерился, кричал. Пытался доказать, что он не виноват. Мне всегда дают штраф по минимуму, а ему, наверное, дали по максимуму. Я ему потом говорил: ”Ты был реально не прав”.

С какими трудностями приходилось сталкиваться?

Ну, во-первых, для меня непривычно, что здесь все законы соблюдаются. У нас-то они соблюдаются не всегда и не часто. У нас ведь можно просто прийти в налоговую и намекнуть: ”Давай решим вопрос”. Тут не так.

Во-вторых, полиция, как и все другие службы, намного бдительнее. Учитывая, что я и мои ребята с Украины, то нас постоянно мониторят, за всем следят. Но относятся довольно-таки отзывчиво: помогают, подсказывают, направляют куда надо. Тем более плюс в том, что нет языкового барьера. Если бы он был, то вряд ли что-то бы получилось. Если кто-то не говорит по-русски, то пытаются объяснить на английском.

"Я злостный нарушитель, у меня много штрафов за нарушения ПДД"

А твои наемные работники местные или украинцы?

Украинцы.

К тебе обращаются люди с родины с просьбой помочь переехать и устроиться на работу в Эстонии?

По поводу переезда — нет. Но у меня есть видеоблог на YouTube про работу и жизнь в Эстонии.

Подписчики стали обращаться за помощью, когда их кидают. А наших людей кидают очень часто, причем эстонские фирмы.

Сегодня мне звонили пацаны, но я не смог найти им жилье. Они были вынуждены уехать.

Где-то в интернете нашли объявление о сборке домов. Им обещали по 10-12 часов работы в день с оформлением, все как положено, и 5 евро в час. Они приехали, их поселили в какую-то ”бомжатню”. Работали они в лучшем случае 8 часов 5 дней в неделю. А зарплата вышла просто копеечная, и в конце концов они сказали, что уезжают. Им поставили условие: выселиться на следующий же день. Деньги пообещали выслать позже, но, понятное дело, никто никому ничего не вышлет.

А позавчера мне написал Иван (достает телефон и читает):

”Добрый вечер! Нашел ваш канал на YouTube. Меня зовут Иван, 30 лет. Сейчас нахожусь в Йыгева. Есть рабочая виза до декабря. Работаю на вырубке леса. За полтора месяца получил 580 евро”.

Потом я ему позвонил. Выяснилось, что работает он у эстонца. А недавно забрал к себе двоих пацанов, которые жили в доме с ”бомжатскими” условиями. Снял им квартиру и поставил на объект.

В тот дом я зашел только с третьего раза. Там такие ”ароматные” условия в коридоре!

Arsen Foto: Madis Veltman

Но и наши конторы тоже хороши. Обещают ребятам работу. А сами просто на этом зарабатывают бабки. Дали мне контакты одной нашей конторы. Я говорю, что мне нужны фасадчики. Они начинают искать, но при этом не спрашивают про условия проживания. Спросили только: я ли за них плачу и на них зарабатываю или они продают вакансию. Я в свое время тоже через это проходил.

Здравствуйте! У вас есть вакансия фасадчиков в Таллине?

Да, конечно! Поехали! Жилье супер! Все класс!

Ты приезжаешь, а тут все иначе… И еще есть один момент. Я ищу фасадчика, а мне привозят подсобника, который в фасадных работах ничего не понимает. Это выгодно именно украинской конторе, которой подсобник заплатил деньги.