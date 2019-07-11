"Меня здесь отмудохали". Строитель из Украины — о работе в Эстонии, потасовке и налоговой, которая "не нагибает"

Арсен (30) приехал в Эстонию из Харькова в поисках работы на стройке. Поработав и освоившись в Эстонии, он открыл здесь свою фирму. Мужчина удивлен, что в Эстонии легче вести бизнес, "никто не нагибает". Арсен признает, что является злостным нарушителем ПДД и не раз попадал в поле зрения полиции, а однажды оказался участником потасовки.
Почему ты решил приехать в Эстонию?
Ситуация на Украине не радует. Многие едут в Эстонию. Да и не только сюда. Я из Харькова, там занимался бетоном, и все было довольно неплохо. В сезон можно было заработать две и три тысячи долларов.
Но начался Майдан… Война… Становилось все хуже и хуже, а заказов — все меньше и меньше.
Я молодой, горячий, неженатый, детей нет. Когда ж пытаться, как не сейчас?
Сначала поехал работать в Дубаи, но там требовалось идеальное знание английского, поэтому не сложилось. Затем товарищ предложил Чехию, а там не понравилось. Были еще предложения в разные страны. В том числе в Эстонию. Получил визу и приехал сюда.
Какую работу тебе предложили здесь?
Вакансия была на фасадные работы. Я уже занимался ими на Украине, но там мы делали иначе. Можно сказать, что, приехав сюда, я толком ничего и не умел, потому что здесь все делается абсолютно по-другому.
Где работаешь сейчас?
Фирма своя. Когда приехал, то сразу своим сказал: мол, я не из рабочего класса и не собираюсь долго лазить со шпателями. Наведу справки, заведу знакомства и, если получится, открою свою фирму. Не прошло и года, как все так и получилось.
Чем занимается твоя фирма?
Сфера строительства. Выполняем самые разные работы, но основное направление — фасады и вентиляция.
"Когда приехал, то сразу своим сказал: мол, я не из рабочего класса и не собираюсь долго лазить со шпателями"
Тяжело руководить фирмой в Эстонии?
Если строить здесь бизнес, то у вас все очень просто и легко: плати налоги и спи спокойно. У нас же проверки пожарной техники безопасности, и т.д., и т.п. Все начинают дружно ”нагибать”. У меня есть один заказчик. Он мне должен круглую сумму денег. В итоге мы не заплатили вовремя налог. Нам его разделили и составили график выплат. Причем после этого мы снова проштрафили налог, и нам опять его разбили на части.
Просто идешь в Налогово-таможенный, говоришь, что виноват, и они идут тебе навстречу?
У вас с той же полицией так. Я злостный нарушитель, у меня много штрафов за нарушения ПДД. Каждый раз, когда меня останавливали, я выходил, протягивал права, паспорт и говорил, что виноват и не отрицаю этого.
Как-то остановили моего товарища, с которым мы ехали вместе. Он огрызался, матерился, кричал. Пытался доказать, что он не виноват. Мне всегда дают штраф по минимуму, а ему, наверное, дали по максимуму. Я ему потом говорил: ”Ты был реально не прав”.
С какими трудностями приходилось сталкиваться?
Ну, во-первых, для меня непривычно, что здесь все законы соблюдаются. У нас-то они соблюдаются не всегда и не часто. У нас ведь можно просто прийти в налоговую и намекнуть: ”Давай решим вопрос”. Тут не так.
Во-вторых, полиция, как и все другие службы, намного бдительнее. Учитывая, что я и мои ребята с Украины, то нас постоянно мониторят, за всем следят. Но относятся довольно-таки отзывчиво: помогают, подсказывают, направляют куда надо. Тем более плюс в том, что нет языкового барьера. Если бы он был, то вряд ли что-то бы получилось. Если кто-то не говорит по-русски, то пытаются объяснить на английском.
"Я злостный нарушитель, у меня много штрафов за нарушения ПДД"
А твои наемные работники местные или украинцы?
Украинцы.
К тебе обращаются люди с родины с просьбой помочь переехать и устроиться на работу в Эстонии?
По поводу переезда — нет. Но у меня есть видеоблог на YouTube про работу и жизнь в Эстонии.
Подписчики стали обращаться за помощью, когда их кидают. А наших людей кидают очень часто, причем эстонские фирмы.
Сегодня мне звонили пацаны, но я не смог найти им жилье. Они были вынуждены уехать.
Где-то в интернете нашли объявление о сборке домов. Им обещали по 10-12 часов работы в день с оформлением, все как положено, и 5 евро в час. Они приехали, их поселили в какую-то ”бомжатню”. Работали они в лучшем случае 8 часов 5 дней в неделю. А зарплата вышла просто копеечная, и в конце концов они сказали, что уезжают. Им поставили условие: выселиться на следующий же день. Деньги пообещали выслать позже, но, понятное дело, никто никому ничего не вышлет.
А позавчера мне написал Иван (достает телефон и читает):
”Добрый вечер! Нашел ваш канал на YouTube. Меня зовут Иван, 30 лет. Сейчас нахожусь в Йыгева. Есть рабочая виза до декабря. Работаю на вырубке леса. За полтора месяца получил 580 евро”.
Потом я ему позвонил. Выяснилось, что работает он у эстонца. А недавно забрал к себе двоих пацанов, которые жили в доме с ”бомжатскими” условиями. Снял им квартиру и поставил на объект.
В тот дом я зашел только с третьего раза. Там такие ”ароматные” условия в коридоре!
Но и наши конторы тоже хороши. Обещают ребятам работу. А сами просто на этом зарабатывают бабки. Дали мне контакты одной нашей конторы. Я говорю, что мне нужны фасадчики. Они начинают искать, но при этом не спрашивают про условия проживания. Спросили только: я ли за них плачу и на них зарабатываю или они продают вакансию. Я в свое время тоже через это проходил.
Здравствуйте! У вас есть вакансия фасадчиков в Таллине? Да, конечно! Поехали! Жилье супер! Все класс!
Ты приезжаешь, а тут все иначе… И еще есть один момент. Я ищу фасадчика, а мне привозят подсобника, который в фасадных работах ничего не понимает. Это выгодно именно украинской конторе, которой подсобник заплатил деньги.
С учетом местных цен на продукты и квартплату, где чистый доход выше: на Украине или в Эстонии?
Если брать средний класс, то здесь выше, чем у нас. На Украине люди зарабатывают кто как может. У меня есть друзья, которые нигде не работали, зато денег у них — целая куча. Все зависит от того, каким образом ты их зарабатываешь. Ведь рано или поздно приедут и отвезут тебя в места не столь отдаленные.
А вообще, жизнь в Эстонии отличается от жизни на Украине?
Все эстонцы очень ленивые. Многие жалуются на украинцев, что они приезжают и отбивают работу у местных. В какой-то степени да, потому что украинец готов работать по 10-12 часов и 6 дней в неделю, а эстонец хочет работать по 8 часов и 5 дней в неделю. Сильно не отличается, но если сравнивать с Финляндией, то различие чувствуется значительно.
В чем это выражается, если сравнивать Украину, Эстонию и Финляндию?
Здесь еще ”совок”. В Финляндии жизнь европейская или скандинавская. Я из Харькова, это город-миллионник, а Таллинн — это большой поселок. Для меня этот город маленький. И если убрать Старый город, то, в целом, он ничем не отличается от украинского.
"Здесь еще ”совок”. В Финляндии жизнь европейская или скандинавская. Я из Харькова, это город-миллионник, а Таллинн — это большой поселок"
А люди здесь какие?
Когда только приехал сюда, нас поселили в квартиру. В соседней комнате уже проживали бывалые ребята. Они рассказали, что к украинцам здесь относятся плохо, чуть ли не в штыки принимают. У меня никогда ничего подобного не было. Единственное, что случилось: меня чуть-чуть ”отмудохали”. Вот здесь ваша полиция бездействует.
Пока мне не выдали рабочую машину, я много гулял. Когда на улице к кому-то подходил с вопросом, то мне все объясняли с улыбкой. Очень приятно, когда в магазине тебе говорят: ”Спасибо, хорошего дня!” Я не думаю, что на Украине в маленьком магазинчике тебе пожелают хорошего дня…
Вот про "отмудохали" расскажи подробнее.
На почве ревности один идиот налетел. Я его скрутил и попытался успокоить. Но мне прилично втащил его товарищ. А потом они меня вдвоем. Определенно так в голову целились, ”настреляли” мне от души. Причем, у одного из них есть ”условка”. Я вызвал полицию. Прошло больше года, но только сейчас дело передали в прокуратуру. Сколько оно еще будет там находиться, неизвестно. Я все никак не могу дозвониться в прокуратуру.
"Меня чуть-чуть ”отмудохали”. Вот здесь ваша полиция бездействует"
На почве какой ревности?
Попросили меня как-то заехать забрать одну девушку. Об этом узнал ее бывший муж, вот он и бил меня.
Чем эстонские девушки отличаются от украинок?
Наши красивее. Если встречаешь в компаниях, то красивые девочки — это либо русские, либо украинки, либо латышки. А вот эстонки — нет… Ну, есть, конечно…
А женой кого видишь: местную или украинку?
Мне без разницы. Я спокойно отношусь ко всем, даже сейчас, на фоне войны. Везде есть разные люди: и в России, и у нас. Во мне нет русофобского настроя. У меня тут почти все друзья — русские. Мы сразу решили, что этой темы не касаемся.
Хочешь здесь остаться?
Да.
Назад, домой, не тянет?
Мне нравится Украина, я ее очень люблю. Харьков — мегакрутой город. Мне скоро 31, и в этом возрасте уже задумываешься о семье и ребенке. За спиной уже надо что-то иметь. И здесь я вижу больше возможностей, чтобы раскрутиться и крепко встать на ноги.
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