13.11.2019, 18:01

"Меня обманули". Бизнес-тренер обвинил программу ETV+ в необъективности и будет жаловаться в Совет по прессе

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EST 13
"Меня обманули". Бизнес-тренер обвинил программу ETV+ в необъективности и будет жаловаться в Совет по прессе
Скриншот

В программе "Инсайт", вышедшей в эфире ETV+ в четверг, 11 ноября, один из сюжетов был посвящен так называемым бизнес-тренерам (коучам), которые предлагают всем желающим научить их премудростям бизнеса или, проще говоря, как зарабатывать деньги. Главный персонаж программы сегодня заявил, что его очернили, и намерен обратиться в Совет по прессе.

Ведущий программы, предваряя сюжет, обещает показать зрителям, кто же эти учителя "на самом деле". В центре сюжета — руководитель Таллиннского клуба миллионеров Анатолий Шедловский (как он себя представляет — инвестор, коуч, психолог).

Изучив подноготную Шедловского, авторы сюжета делают вывод, что таллиннский педагог как минимум приукрашивают не только свое состояние, но и навыки.

"Берешь костюм в кредит, надеваешь галстук, какие-нибудь золотые китайские часы. Рассказываешь, что ты долларовый миллионер, академик. Собираешь тренинг и несешь пургу", — так в сюжете предприниматель Сергей Редкий объясняет зрителям суть данной бизнес-модели.

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В тот же день на сайте rus.err.ee появился основанный на сюжете материал под заголовком "Инсайт": в таллиннском "Клубе миллионеров" миллионами и не пахнет".

"Речь идет о представлении меня в недостойном свете", — считает Анатолий Шедловский, который разместил в социальной сети открытое письмо, в котором заявляет, что телевизионщики его обманули.

"Меня и все мое окружение ввело в полное недоумение, что отсутствует объективная подача материала. И сразу все представлено в критичном и мрачном тоне", — пишет Шедловский.

"Я передал это дело моей команде и юристам, будет сделан официальный запрос в "Совет про прессе”. Справедливость будет восстановлена", — сообщил предприниматель и бизнес-тренер.

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