Мексиканская стена Трампа оставила Эстонию без выделенных США денег

По словам Луйка, за последние четыре года США выделили Эстонии свыше 200 миллионов долларов, поэтому вышеуказанная сумма на этом фоне довольно маленькая.

"Подчеркнул бы, что мы имеем дело с деньгами США, которые выделяются нам в рамках сотрудничества. Разумеется, это (перенос выделения средств) никак не ослабит наше сотрудничество с США", — сказал Луйк на сегодняшней пресс-конференции правительства.

Луйк подтвердил, что речь идет о деньгах, связанных со строительством в Эстонии двух объектов, относящихся к сфере безопасности.

Газета Washington Post сообщила, что Пентагон взял для строительства пограничной стены с Мексикой средства, запланированные в том числе и для проектов в Европе, которые должны были помочь союзникам противостоять России. Американское издание упомянуло среди этих проектов также объект в Эстонии, связанный с армейским спецназом и его обучением.