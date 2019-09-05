Мексиканская стена Трампа оставила Эстонию без выделенных США денег

Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что решение США отложить выделение Эстонии предназначенных для строительства базы спецназа финансовых средств ни коим образом не ослабит сотрудничество двух стран. Учитывая выделенную до сих пор американцами помощь, речь идет о небольшой сумме.
По словам Луйка, за последние четыре года США выделили Эстонии свыше 200 миллионов долларов, поэтому вышеуказанная сумма на этом фоне довольно маленькая.
"Подчеркнул бы, что мы имеем дело с деньгами США, которые выделяются нам в рамках сотрудничества. Разумеется, это (перенос выделения средств) никак не ослабит наше сотрудничество с США", — сказал Луйк на сегодняшней пресс-конференции правительства.
Луйк подтвердил, что речь идет о деньгах, связанных со строительством в Эстонии двух объектов, относящихся к сфере безопасности.
Газета Washington Post сообщила, что Пентагон взял для строительства пограничной стены с Мексикой средства, запланированные в том числе и для проектов в Европе, которые должны были помочь союзникам противостоять России. Американское издание упомянуло среди этих проектов также объект в Эстонии, связанный с армейским спецназом и его обучением.
Вчера об этом проекте шла речь в телепрограмме "Pealtnägija" ("Очевидец"). На строительство базы и пребывание там спецназа правительство США должно было выделить 15,7 млн долларов. Согласно первоначальным планам, объект должны были построить к 2020 году.
Официально Пентагон заявляет, что проекты отложены, но для их возобновления в будущем Конгрессу нужно будет вновь одобрить выделение денег. В контролируемом республиканцами Сенате на это согласны, но в Палате представителей, где большинство имеют демократы, — нет.
Поэтому полной уверенности в осуществлении в ближайшем будущем отложенных проектов быть не может.
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