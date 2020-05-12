Медвежья услуга? Не приведет ли смягчение требований к росту заболеваемости?

Как отмечает подполковник медицинской службы и руководитель медицинской части кризисного штаба Департамента здоровья Ахти Варблане, нельзя обольщаться статистикой.

"Скажу так: каждый должен проявить чувство ответственности. Если я болен - не выходить из дома. Если подозреваю инфекцию - обращаюсь к семейному врачу и так далее".

В редакцию Delfi часто обращаются читатели с рассказами о том, как плохо кое-где соблюдаются правила чрезвычайного положения. Один таллиннец написал, как зашел на днях в одно популярное кафе, где практически не было свободных мест: за одним из столов сидели пять человек, которые вообще не соблюдали дистанцию.

Пишут о многолюдных распродажах, о том, что даже в продуктовых магазинах народ расслабился и не столь строго соблюдает дистанцию. О том, что у многих людей пропало чувство опасности говорит и воскресная ситуация на цветочном рынке на столичной улице Виру, который напоминал в День матери шумный восточный базар. При этом, как написал один из читателей, находившийся рядом патруль полиции вел себя довольно пассивно.

Полиция, правда, в ответ на запрос Delfi сообщила, что полицейские и сотрудники Муниципальной полиции постоянно проводят с людьми в торговых точках и местах общественного питания разъяснительную работу о необходимости соблюдения требований.

"Передаем информацию соответствующему самоуправлению, которое в свою очередь разговаривает с собственником фирмы или находящейся на месте охраной. В случае повторного нарушения или в случае, когда видно, что человек не понимает серьезности распоряжений, полиция делает предписание или штрафует на сумму до 2000 евро", - сообщил представитель полиции Таго Трей.

Минувшие выходные, по словам полицейского прошли в основном спокойно. "Сделали всего пару десятков предписаний".

В то же время, к сегодняшнему дню уже есть примеры, когда смягчение ограничений дает увеличение заболеваемости. Так произошло в Германии, когда были открыты большинство учреждений и часть детей вернулась в школы. Сразу же ухудшилась ситуация в Иране, когда были открыты магазины и люди, по словам одного высокопоставленного местного чиновника, забыли о правилах безопасности.