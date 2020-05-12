12.05.2020, 08:01

Медвежья услуга? Не приведет ли смягчение требований к росту заболеваемости?

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Каролийна Васли
EST
Katastroofiõppus Saaremaal, Kuressaares
Foto: Irina Mägi

Последние недели показали, что борьба с эпидемией коронавируса в Эстонии до нынешнего момента была успешной. Статистика многообещающая, поэтому не удивительно и смягчение ограничений. Но на примере других стран можно сказать, что послабления иногда приводят к новой вспышке заболеваемости. Не оказываем ли мы себе таким образом медвежью услугу? Департамент здоровья заверяет, что готов такой ситуации и знает, как на нее реагировать.

Как отмечает подполковник медицинской службы и руководитель медицинской части кризисного штаба Департамента здоровья Ахти Варблане, нельзя обольщаться статистикой.

"Скажу так: каждый должен проявить чувство ответственности. Если я болен - не выходить из дома. Если подозреваю инфекцию - обращаюсь к семейному врачу и так далее".

В редакцию Delfi часто обращаются читатели с рассказами о том, как плохо кое-где соблюдаются правила чрезвычайного положения. Один таллиннец написал, как зашел на днях в одно популярное кафе, где практически не было свободных мест: за одним из столов сидели пять человек, которые вообще не соблюдали дистанцию.

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Пишут о многолюдных распродажах, о том, что даже в продуктовых магазинах народ расслабился и не столь строго соблюдает дистанцию. О том, что у многих людей пропало чувство опасности говорит и воскресная ситуация на цветочном рынке на столичной улице Виру, который напоминал в День матери шумный восточный базар. При этом, как написал один из читателей, находившийся рядом патруль полиции вел себя довольно пассивно.

Полиция, правда, в ответ на запрос Delfi сообщила, что полицейские и сотрудники Муниципальной полиции постоянно проводят с людьми в торговых точках и местах общественного питания разъяснительную работу о необходимости соблюдения требований.

"Передаем информацию соответствующему самоуправлению, которое в свою очередь разговаривает с собственником фирмы или находящейся на месте охраной. В случае повторного нарушения или в случае, когда видно, что человек не понимает серьезности распоряжений, полиция делает предписание или штрафует на сумму до 2000 евро", - сообщил представитель полиции Таго Трей.

Минувшие выходные, по словам полицейского прошли в основном спокойно. "Сделали всего пару десятков предписаний".

В то же время, к сегодняшнему дню уже есть примеры, когда смягчение ограничений дает увеличение заболеваемости. Так произошло в Германии, когда были открыты большинство учреждений и часть детей вернулась в школы. Сразу же ухудшилась ситуация в Иране, когда были открыты магазины и люди, по словам одного высокопоставленного местного чиновника, забыли о правилах безопасности.

Такой же откат произошел в Южной Корее, когда в минувшую среду было объявлено о возвращении к нормальной жизни, а уже в субботу, на четвертый день, мэр Сеула был вынужден закрыть на неопределенное время все бары и ночные клубы.

Что произойдет в Эстонии, если число заразившихся вновь начнет расти? "Зависит от ситуации. Если возникнет один или два очага, то мы сможем их изолировать. Не нужно будет распространять ограничения на всю Эстонию. Мы должны быть по возможности гибкими", - говорит Ахти Варблане.

По словам медика, Департамент здоровья следит за ситуацией в других странах и использует накопленный там опыт с борьбе с эпидемией. "В этом случае нет смысла изобретать велосипед".

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