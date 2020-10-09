Медведь Проша, бродивший по Эстонии и Латвии, теперь живет в республике Коми(2)
Молодой медведь Проша, прошлым летом бродивший по волости Валга (Эстония) и Латвии, теперь живет в Республике Коми в России, пишет LETA.
Молодой медведь Проша, прошлым летом бродивший по волости Валга (Эстония) и Латвии, теперь живет в Республике Коми в России, пишет LETA.
Прошу поначалу доставили в Таллиннский зоопарк, а оттуда перевезли в Россию. Недавно директор Таллиннского зоопарка Тийт Марана обратился к биологам, перевозившим Прошу в Россию, за новостями.
"В декабре прошлого года Прошу выпустили на волю в Республике Коми. Это позволила сделать мягкая погода. Больше информации в реабилитационный центр не поступало, — рассказал Маран газете. — Так что похоже, что все в порядке".
Проша и его сестра Поля прошлым летом были выпущены на свободу в лесах Псковской области, откуда они через территорию Латвии пробрались в Валгаский уезд. Животные не боялись людей, но местным жителям такое соседство показалось опасным. Прошу удалось вернуть в Россию, а участь Поли неизвестна.
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