“Медуза” написала гид по русофобии. Там отдельно упомянуты страны Балтии
Интернет-издание "Медуза" обратило внимание на участившееся употребление слова "русофобия" в русскоязычной журналистике и составило специальный гид для читаталей.
Интернет-издание "Медуза" обратило внимание на участившееся употребление слова "русофобия" в русскоязычной журналистике и составило специальный гид для читаталей.
“Российские чиновники регулярно объясняют русофобией самые разные события и явления, — как правило, происходящие в других странах”, — пишет “Медуза”. В качестве примера издание приводит заявление министерства иностранных дел, назвавшего нецензурную речь в адрес Владимира Путина в эфире грузинского телеканала “Рустави 2” “ярким примером того, куда заводит оголтелая русофобия”.
Отдельная глава гида называется “Как быть с проблемами русскоязычных меньшинств, например, в странах Балтии? Там есть русофобия?”
“В частности, реальное беспокойство может вызывать положение русскоязычных меньшинств в некоторых странах бывшего СССР, — утверждает “Медуза”. — Еще в начале 1990-х российские власти обвиняли Латвию и Эстонию в подготовке “этнических чисток” против русскоязычного населения — из-за того, что после получения независимости гражданство в этих странах не смогли автоматически получить люди, переехавшие туда в советское время. С точки зрения новых властей, это был период незаконной оккупации, поэтому по умолчанию гражданство должны были получить только те, у кого оно было до присоединения к СССР, и их потомки”.
“По мнению наблюдателей из Парламентской ассамблеи Совета Европы, латвийские законы не создают “непреодолимых препятствий” для получения гражданства Латвии “негражданами”, — “Медуза” рассматривает латвийский вариант “негражданства”, который мало чем отличается от эстонского. — Русскоязычные жители имеют возможность пройти процедуру натурализации, им не отказывают в получении гражданства при выполнении определенных требований — значит, речь не идет о ксенофобии в чистом виде. Но и хорошего в этой ситуации мало; неслучайно вопрос о “негражданах” неоднократно поднимался на международном уровне. ОБСЕ в 2006 году отмечал, что лишение избирательных прав 18% населения Латвии свидетельствует о “дефиците демократии” в этой стране (в Эстонии — около 6% — Прим. RusDelfi).
“Что важно, — добавляет “Медуза“ — В некоторых случаях российские власти, рассуждая о “русофобии”, указывают на события и процессы, которые действительно вызывают тревогу”.
Полностью гид можно прочитать ЗДЕСЬ.
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