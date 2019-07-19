“Медуза” написала гид по русофобии. Там отдельно упомянуты страны Балтии

“Российские чиновники регулярно объясняют русофобией самые разные события и явления, — как правило, происходящие в других странах”, — пишет “Медуза”. В качестве примера издание приводит заявление министерства иностранных дел, назвавшего нецензурную речь в адрес Владимира Путина в эфире грузинского телеканала “Рустави 2” “ярким примером того, куда заводит оголтелая русофобия”.

Отдельная глава гида называется “Как быть с проблемами русскоязычных меньшинств, например, в странах Балтии? Там есть русофобия?”

“В частности, реальное беспокойство может вызывать положение русскоязычных меньшинств в некоторых странах бывшего СССР, — утверждает “Медуза”. — Еще в начале 1990-х российские власти обвиняли Латвию и Эстонию в подготовке “этнических чисток” против русскоязычного населения — из-за того, что после получения независимости гражданство в этих странах не смогли автоматически получить люди, переехавшие туда в советское время. С точки зрения новых властей, это был период незаконной оккупации, поэтому по умолчанию гражданство должны были получить только те, у кого оно было до присоединения к СССР, и их потомки”.