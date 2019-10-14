Медсестры научат, как правильно мыть руки

По словам руководителя Tallinna Koolitervishoid Кяди Лепп, цель данной кампании заключается в повышении осведомленности учеников о важности гигиены рук, а также с помощью медсестер напомнить основные принципы мытья рук. ”Осенью через руки распространяются разные заболевания и поэтому именно сейчас правильное время обратить внимание на самые простые правила гигиены. Чем раньше дети приобретут привычку правильного мытья рук, тем лучше, потому что тщательное мытье рук — это та первая вещь, которую учащиеся могут сделать сами для предотвращения заболеваний”, — сказала Лепп.

В сентябре введением к кампании послужил призыв школьных медсестер Таллинна участвовать школьников в конкурсе рисунков ”Руки — чистые”, чтобы дети могли сами задуматься и действовать в этом направлении. Творческое состязание для младших классов стало оказалось популярным — в нем приняло участие 5000 учеников. Наиболее интересные работы отпечатали в виде наклеек, чем школьные медсестры поощрили участников.

Всемирный день мытья рук отмечается завтра, 15 октября. Этой инициативе был дан старт на Всемирной недели воды в Стокгольме в августе 2008 года.