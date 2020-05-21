Медсестра из Силламяэ о борьбе с COVID-19: было страшно, так как мы с этим раньше не сталкивались

"Страшно было, когда поступил первый больной. Это был мужчина с острова Сааремаа в очень тяжёлом состоянии, заразился на фестивале. Почему страшно? Потому что с этим заболеванием мы никогда не сталкивались, не знали, чем и как правильно лечить. Температура у больного была высокая, кашель жуткий — лёгкие сильно поражены, ни сидеть, ни лежать не мог, только полулежа или полусидя. Ситуация в первые дни у него не улучшалась, стал задыхаться…

Перевели его на ИВЛ, чтобы насытить дополнительным кислородом лёгкие. Раньше нам, медсёстрам кардиологии, не приходилось обращаться с этим оборудованием. Обучение шло практически на ходу: вот так включается, вот так выключается… Когда видишь, как страдает человек, так больно становится от того, что не можешь ему помочь тотчас же, облегчить его боль! А мужчине всего-то 56 лет. Было жалко его, морально было очень не просто наблюдать это состояние. А потом уже стали поступать другие больные, и тоже преимущественно мужчины (примерно 80% от всех пациентов). В процессе работы всему научились. А если говорить вообще о трудностях в этот период, то, как я уже сказала, сложнее было эмоционально, чем физически", — сказала медсестра, приводит ее слова ERR.

"Никогда не было случая, что надо выходить на смену, а нет, например, халата, маски или шапочки, всегда всё было готово. Нас во время смены бесплатно кормили. Чередование работы и отдыха – это тоже можно отнести к заботе о нас. Чувствовалось, что и для лечения больных ни на аппаратуру, ни на лекарства государство не жалело средств. Вообще, считаю, наша страна к этой ситуации неплохо подготовилась в отличие от некоторых других стран, если судить по той информации, которой мы располагаем. Не забывали нас и спонсоры: вода, соки, шоколадки — всё это персонал имел", — поведала уроженка Силламяэ.