"Медсестра года" работает в Раквере. Что же Союз медсестер назвал делом года?

Союз медсестер Эстонии выбрал медсестрой года заведующую сестринским уходом отделения интенсивной медицины Раквереской больницы Мерле Сомелар, проработавшую в больнице 27 лет. Делом года Союз медсестер Эстонии назвал открытие магистерской учебной программы в высших школах здравоохранения Таллинна и Тарту.
”Мерле Сомелар своей приверженностью работе является примером для остальных коллег. Под ее руководством проходит предназначенное для персонала отделения интенсивной медицины обучение, ее приверженность вдохновляет окружающих на учебу и развитие. Мерле также вносит свой вклад в жизнь местного общества, принимая участие в инфоднях на тему здоровья”, — рассказала президент Союза медсестер Эстонии Аннели Каннус.
Мерле Сомелар является членом Союза медсестер Эстонии с 2005 года. В 2006-2014 годы она была региональным руководителем Союза медсестер Эстонии в Ляэне-Вирумаа, а позже входила в правление ляэне-вирумааского региона. Профессию медсестры она получила в Таллиннской медицинской школе, для получения уровневого образования сестры интенсивной медицины она прошла обучение на специалиста в Тартуской высшей школе здравоохранения.
”Открытие магистерской программы обучения по специальности медсестры это большой шаг, которые будет способствовать развитию этой профессии. Открытие магистратуры расширит компетенции медсестер, добавит им самостоятельности в сфере здравоохранения, чтобы можно было брать на себя ответственность и предлагать пациентам наилучшую возможную помощь. Использование специальных медсестер также поможет распределить ответственность в системе здравоохранения и более эффективно использовать персонал, помогая пациентам быстрее получить помощь”, — сказала Аннели Каннус.
Союз медсестер Эстонии является крупнейшей профессиональной организацией медсестер в Эстонии. Союз ставит перед собой цель по улучшению здоровья населения, развитию профессии медсестер и повышению сознательности людей в плане здоровья. Союз медсестер Эстонии принимает участие в деятельности Международного совета медсестер и Европейского совета медсестер.