"Медсестра года" работает в Раквере. Что же Союз медсестер назвал делом года?

”Мерле Сомелар своей приверженностью работе является примером для остальных коллег. Под ее руководством проходит предназначенное для персонала отделения интенсивной медицины обучение, ее приверженность вдохновляет окружающих на учебу и развитие. Мерле также вносит свой вклад в жизнь местного общества, принимая участие в инфоднях на тему здоровья”, — рассказала президент Союза медсестер Эстонии Аннели Каннус.

Мерле Сомелар является членом Союза медсестер Эстонии с 2005 года. В 2006-2014 годы она была региональным руководителем Союза медсестер Эстонии в Ляэне-Вирумаа, а позже входила в правление ляэне-вирумааского региона. Профессию медсестры она получила в Таллиннской медицинской школе, для получения уровневого образования сестры интенсивной медицины она прошла обучение на специалиста в Тартуской высшей школе здравоохранения.

”Открытие магистерской программы обучения по специальности медсестры это большой шаг, которые будет способствовать развитию этой профессии. Открытие магистратуры расширит компетенции медсестер, добавит им самостоятельности в сфере здравоохранения, чтобы можно было брать на себя ответственность и предлагать пациентам наилучшую возможную помощь. Использование специальных медсестер также поможет распределить ответственность в системе здравоохранения и более эффективно использовать персонал, помогая пациентам быстрее получить помощь”, — сказала Аннели Каннус.