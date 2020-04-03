03.04.2020, 07:05

Медработники-добровольцы отправились на работу в полевой госпиталь на Сааремаа


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Välihaigla ülespanek Kuressaares
Välihaigla ülespanek KuressaaresFoto: Marko Mägi

Вчера рано утром, на Сааремаа поехали 11 медработников-добровольцев, которые приступят к работе в установленном около Сааремааской больницы полевом госпитале, сообщает Департамент здоровья.

Среди медработников шесть врачей и пять медсестер, которые ежедневно работают в различных больницах Эстонии, на скорой помощи и в частном секторе. Добровольцы приступят к работе в полевом госпитале, который военные установили возле Курессаареской больницы, работа будет проходить посменно по одной или по две недели.

По словам врача-резидента неотложной медицины Танеля Лепика, который сегодня утром направился помогать на Сааремаа, по состоянию на середину дня у них еще не было ни одного пациента, поэтому еще рано говорить, насколько работа в полевом госпитале отличается от работы в больнице в обычных условиях.

”Логистическая сторона отличается — лекарства нужно заказывать, приносить и относить, для рентгена кто-то приходит из больницы, перемещение лабораторных анализов организовано по-другому”, перечислил Лепик. В то же время полевой госпиталь организован для того, чтобы непосредственная работа с пациентом существенно не отличалась от работы в обычных условиях, и пациент получает лечение на таком же хорошем уровне, как и в обычной больнице.

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По словам Лепика, решение поехать помогать на Сааремаа далось ему очень легко, так как он находится в отпуске по уходу за ребенком и не должен был об этом договариваться со своим работодателем. Супруга Лепика также врач и сразу поняла и поддержала решение мужа.

”Медработников мотивирует возможность хорошо делать работу, для это меня учили и обучали”, ответил Лепик на вопрос о том, что побудило его поехать помогать в качестве добровольца.

Работу армейского полевого госпиталя координируют армия, Курессаареская больница и медицинские руководители чрезвычайного положения из Департамента здоровья, которые вместе ежедневно занимаются планированием ротаций медработников, чтобы в Курессааре постоянно находился дополнительный медицинский персонал.

Помимо медработников-добровольцев в полевом госпитале работают также 18 военных медиков, в их числе врач, сестры и парамедики.

Все работники здравоохранения обеспечены требуемыми индивидуальными средствами защиты для работы с пациентами, поэтому после возращения с Курессааре им не нужно будет находиться две недели в карантине. Также добровольцам на месте обеспечено жилье и питание.

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