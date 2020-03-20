Медики скорой измотаны коронавирусом: теперь на вызовы разрешено приезжать в сокращенном составе

Советник министерства социальных дел Рагнар Вайкметс пояснил, что цель нововведения - сэкономить ресурсы Центра тревоги и Скорой помощи, нагрузка на которых в связи с тестирование на коронавирус в последнее время существенно выросла.

По словам Вайкметса, возможность выезжать по вызовам в составе двух человек обеспечит работоспособность службы, а также убережет медиков от возможного заражения.

Чиновник министерства подчеркнул, что без помощи никто не остается и не останется.

"Это возможность, но не обязанность. Конкретное решение по составу бригад принимает само медицинское учреждение", - сказал Вайкнеметс.

Новая мера не означает, что люди с легкими симптомами вирусной инфекции теперь могут позволить себе сразу же вызывать скорую помощь. Медики напоминают, что для таких случаев открыт круглосуточный телефон семейных врачей 1220.

"Тяжелыми симптомами, когда нужно вызвать скорую, считаются те, смягчить которые человек самостоятельно не в состоянии", - говорит сотрудник отдела экстренной медицины Департамента здоровья Калев Пахла. Это может быть высокая - свыше 38,5 градуса - температура, сильные трудности с дыханием или нехватка воздуха.

На общие вопросы, касающиеся коронавируса можно получить круглосуточно ответ по бесплатному телефону 1247.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!