Медики продолжают расследовать смерть 31-летнего мужчины после прививки. Результаты вскрытия будут через неделю

Напомним, что 3 марта в Ида-Таллиннской центральной больнице умер 31-летний мужчина, который был 17 февраля вакцинирован препаратом AstraZeneca. после вакцинации препаратом у мужчины поднялась температура и заболела голова.

"Это часто встречающиеся побочные эффекты, и обычно они проходят за несколько дней. Мы знаем, что человек принимал обезболивающие. К сожалению, не знаем, как долго это продолжалось”, — сообщила тогда заведующая бюро надзора за безопасностью Департамента лекарственных средств Майе Уускюла Уускюла.

На десятый день после вакцинации у мужчины начались серьезные проблемы со здоровьем и его госпитализировали. 3 марта он скончался.

На данный момент связь между вакциной и смертью департамент не подтверждает.

"Задача Департамента лекарственных средств — оценить возможную причинную связь ущерба здоровью и вакцинации. Речь идет о научной оценке и для этого требуется точная и обширная информация", — сообщает департамент в распространенном сегодня пресс-роелизе.

При оценке наличия причинной связи медики исходят из рекомендаций ВОЗ, которые включают множество параметров.

В настоящий момент департамент ждет ответов на лабораторные анализы, взятые в ходе вскрытия. Их получение ожидается в следующую пятницу, 19 марта.

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