27.05.2020, 21:18

Медики назвали главную проблему здравоохранения Эстонии перед возможной второй волной коронавируса

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Медики назвали главную проблему здравоохранения Эстонии перед возможной второй волной коронавируса
pixabay.com

Департамент здоровья разработал рекомендации для правительства на случай второй волны пандемии коронавируса, которая ожидается осенью: прошедшая вспышка заболевания выявила слабые места в системе здравоохранения, которые необходимо устранить, пишет rus.err.

Это и нехватка средств индивидуальной защиты, и отсутствие комплексного подхода к выявлению инфицированных, и дефицит больничных палат, и отсутствие медперсонала. Если маски, вентиляторы и тесты можно купить, а палаты — переоборудовать, то над проблемой нехватки медиков придется поломать голову.

"Этот вопрос не решить за два месяца. Эту проблему предстоит решать годами. Надо больше обучать медсестер, а врачей и медперсонал, которые сейчас не работают по специальности, следует возвращать в здравоохранение. Этот вопрос стоял остро и до кризиса", — напомнил руководитель отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай.

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По поводу закрытия государственных границ у правительства и чиновников Департамента здоровья решения нет.

"Я надеюсь, что в Евросоюзе договорятся о едином решении на случай возможной вспышки пандемии. Если заражение начнет снова распространяться, то должна быть договоренность, закрываем ли мы границы. Если да, то на каких условиях", — добавил Кадай.

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  • Важные телефонные номера:
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    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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