Медики назвали главную проблему здравоохранения Эстонии перед возможной второй волной коронавируса

Это и нехватка средств индивидуальной защиты, и отсутствие комплексного подхода к выявлению инфицированных, и дефицит больничных палат, и отсутствие медперсонала. Если маски, вентиляторы и тесты можно купить, а палаты — переоборудовать, то над проблемой нехватки медиков придется поломать голову.

"Этот вопрос не решить за два месяца. Эту проблему предстоит решать годами. Надо больше обучать медсестер, а врачей и медперсонал, которые сейчас не работают по специальности, следует возвращать в здравоохранение. Этот вопрос стоял остро и до кризиса", — напомнил руководитель отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай.

По поводу закрытия государственных границ у правительства и чиновников Департамента здоровья решения нет.

"Я надеюсь, что в Евросоюзе договорятся о едином решении на случай возможной вспышки пандемии. Если заражение начнет снова распространяться, то должна быть договоренность, закрываем ли мы границы. Если да, то на каких условиях", — добавил Кадай.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!

за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!