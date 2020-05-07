Медики Курессаареской больницы требуют отставки заведующего лечебной частью

По данным Õhtuleht, подписавшиеся под обращением работники считают, что Лаане на должность не подходит.

В обращении сказано, что "работа (Лаане) и до кризиса была хаотичной, его пребывание в Курессааре редко превышает 10 дней в месяц. Теперь в кризисной ситуации в больнице хаос и неразбериха".

В письме, датированном 5 мая, указывается, что недоверие относительно деятельности Эдварда Лаане во время вспышки коронавируса лишь усилилось.

Председатель совета больницы Калле Лаанет (Партия реформ) сообщил, что предложил совету собраться для обсуждения обращения 14 мая.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

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