В понедельник Medicum перестал делать платные тесты на коронавирус. Решение о продолжении тестирования будет сделано уже после того, как правительство установит порядок тестирования.
По словам председателя правления Medicum Тыниса Аллика, правительство сейчас планирует, насколько широко стоит применять тестирование.
"Для избежания паники мы сейчас никого не регистрируем", — подчеркнул он.
"Наши возможности проводить тесты и так очень маленькие, если мы и вовсе продолжим, то более масштабно. До сих пор тестировали пациентов без симптомов, но если нам придется тестировать и пациентов с симптомами, то нужно будет реорганизовать свою работу", — пояснил Аллик.
13 марта Medicum и SYNLAB начали платное тестирование на коронавирус по согласованию с Департаментом здоровья. Стоимость анализа, включая прием и консультирование, составляла 81 евро, что соответствует прейскуранту Больничной кассы. Однако инфотелефон лаборатории тут же был перегружен.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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