Medicum перестал делать платные тесты на коронавирус

По словам председателя правления Medicum Тыниса Аллика, правительство сейчас планирует, насколько широко стоит применять тестирование.

"Для избежания паники мы сейчас никого не регистрируем", — подчеркнул он.

"Наши возможности проводить тесты и так очень маленькие, если мы и вовсе продолжим, то более масштабно. До сих пор тестировали пациентов без симптомов, но если нам придется тестировать и пациентов с симптомами, то нужно будет реорганизовать свою работу", — пояснил Аллик.

13 марта Medicum и SYNLAB начали платное тестирование на коронавирус по согласованию с Департаментом здоровья. Стоимость анализа, включая прием и консультирование, составляла 81 евро, что соответствует прейскуранту Больничной кассы. Однако инфотелефон лаборатории тут же был перегружен.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!