Медицинский руководитель: для предотвращения распространения коронавируса надо закрыть школы. Но это невозможно

Суле сказал Delfi, что проблема заключается не в том, что заражаются дети, так как они по большей части переносят болезнь легко, а в том, что дети и молодежь много передвигаются и заражают своих родителей и бабушек и дедушек, которые уже находится в группе риска. Увеличение числа больных из группы риска в свою очередь означает, что болезнь протекает сложнее и увеличивается потребность в стационарном лечении.

Тем не менее Суле считает, что спешить с новыми ограничениями сейчас неразумно, поскольку нет уверенности, что они реально снизят число контактов между людьми. Может возникнуть ситуация, когда люди будут игнорировать более жесткие правила. Сейчас, по его словам, люди все-таки соблюдают меры безопасности: носят маски и ограничивают активность

По словам Суле, целью является масштабная вакцинация, но при этом она не может быть принудительной. ”Нам всем нравится жить в свободном мире. Это означает, что человек имеет право принимать свободные решения, и это означает, что вакцинация не может быть обязательной. Всегда следует считаться с тем, что право и свобода может выражаться в том, чтобы быть глупым”, — сказал он.

Министр здоровья и труда Танель Кийк уже заявил, что правительство не поддерживает массового закрытия школ.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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