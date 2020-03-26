26.03.2020, 07:40

Медицинский руководитель чрезвычайного положения: к июню ситуация в Эстонии должна нормализоваться. Но это зависит от нашего народа

 (25)
Кирсти Вайнкюла
EST 46
Asutusteülene briifing 24.03.2020
Asutusteülene briifing 24.03.2020Foto: Jaanus Lensment

Заведующий центром скорой помощи Северо-Эстонской региональной больницы Аркадий Попов стал на время коронавирусного кризиса будто бы главврачом Эстонской Республики, к которому должны прислушиваться все врачи и больницы. С 24 марта он был официально назначен медицинским руководителем чрезвычайного положения кризисного штаба Департамента здоровья.

Что указывает на то, что ситуация в Эстонии может ухудшиться? "Мы смотрим динамику в других странах и видим, что движемся в том же духе. Поскольку мы тестируем только группы риска, тестирование не показывает нам реального положения. Таким образом, мы знаем, что заболевших больше, и готовы к новым пациентам", — подчеркнул Попов в интервью Eesti Ekspress.

Он подтвердил, что самое трудное время предсказывают через две-три недели: "Мы исходим из тестирования двухнедельной давности, потому что инкубационный период заболевания в среднем пять дней, но может быть и две недели. То есть если человек заразился, то до проявления первых симптомов он без своего ведома распространяет вирус. И, может быть, и дольше, потому что зачастую человек не сразу обращается для тестирования в пункт drive-in или скорую помощь".

Читайте также:

"Таким образом, мы знаем, что заразившийся контингент относительно велик, особенно беспокоят дети и молодые люди, которые активно двигаются. Мы должны следить именно за детьми — дети не ходят в школу, гуляют повсюду, это большая проблема. Если посмотреть окрестности школ, Рейди теэ, Штромку, Пирита теэ, местами там певческий праздник. Люди не понимают, насколько опасен этот вирус…", — продолжил Попов.

Он напомнил, что ребенок может и не заболеть или заболевание может быть с легкими симптомами. Но если он принесет вирус домой, где бабушка или дедушка, то велик риск, что пожилой человек заболеет. Дети становятся источниками вируса для многих, кто входит в группу риска.

Сколько продлится кризисное время в Эстонии? "По опыту других стран могу сказать, что это займет примерно два месяца, то есть к июню ситуация должна нормализоваться. Это зависит, конечно, от того, насколько ответственный эстонский народ, что он действительно остается дома, когда департамент здоровья это рекомендует", — заявил Попов.

Интервью полностью читайте в Eesti Ekspress.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: