Медицинский руководитель ЧП Аркадий Попов: в 15 лет мне пришлось оживлять маму. Тогда я подумал, что мог бы стать врачом

По словам самого Попова, до 15 лет он даже не не думал о том, чтобы стать врачом. ”Скорее, я видел себя писателем или поэтом. Я и сейчас иногда сочиняю стихи, если есть время. Это мое хобби. Но потом заболела моя мама и мне пришлось ей помогать. С этого все и началось”, — рассказал он.

”У нее случился инфаркт и ее отвезли в больницу. А когда я на следующий день оправился ее навестить, то у нее в моем присутствии случилась клиническая смерть. Мне пришлось оживлять ее вместе с медсестрой, которая руководила процессом. Мне тогда было 15 лет”.

”Реанимация удалась, все прошло хорошо. Сейчас с мамой все отлично, она живет со мной и моей семьей в одном дом. А тот опыт произвел на меня такое сильное влияние, что я стал задумываться над тем, чтобы стать врачом”.

На вопрос о том, не было ли ему в тот момент страшно, Попов ответил, что нет, поскольку нужно было сосредоточиться на спасении жизни. ”Но после определенные проблемы возникли. Если утром ты реанимируешь мать, а вечером по приходу домой там никого больше нет (мы жили вдвоем), а тебе при этом всего 15 лет, то накрывает одиночество. Хотя, к счастью, это довольно быстро прошло”.

Попов рассказал, что был единственным ребенком в семье. Окончил Таллиннскую 19 школу. Как ему, русскому по национальности, удалось в совершенство овладеть эстонским языком?

”Мать и отец у меня русские, они эстонского не знали. Когда я в 1988 году окончил среднюю школу, то также ни слова не мог сказать по-эстонски. Там никто не мог, так как особой необходимости не было. В университете я тоже учился на русском (мы стали последними медиками, которые учились на русском). Но жизнь меня научила. По окончании университета часто приходилось читать лекции, что я делают и по сей день. Много разговариваю с пациентами и коллегам”, — поделился секретом Попов.

”Эстонский язык — это часть моей жизни, по-другому я не могу. Всему научился сам. Дома мы разговариваем на русском, но и жена, и дети свободно владеют эстонским”, — добавил он.

Что касается коронавируса, то черного сценария Эстонии действительно удалось избежать и дела обстоят относительно неплохо. ”Общая картина такова, что у нас имеется очень большой резерв. Я могу это утверждать наверняка, поскольку лично посетил все больницы и располагаю оперативными данными относительной каждой из них. Я знаю, какие у нас возможности. Эти возможности великолепны. Что будет дальше — покажет время. Сейчас врачам не приходится делать сложный выбор, и это хорошо”.