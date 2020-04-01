01.04.2020, 18:07

Медицинский руководитель ЧП Аркадий Попов: эффективность витамина C в лечении коронавируса не доказана

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Медицинский руководитель ЧП Аркадий Попов: эффективность витамина C в лечении коронавируса не доказана
Foto: Jaanus Lensment

В социальных сетях распространяется интервью с американским врачом Ричардом З. Ченгом, который утверждает, что в Шанхае успешно лечил больных COVID-19 повышенными дозами витамина C, пишет Maaleht.

Maaleht попросил комментарий об эффективности витамина C в лечении вирусного заболевания Covid-19 и об исследовании доктора Ченга у медицинского руководителя чрезвычайного положения кризисного штаба Департамента здоровья доктора Аркадия Попова. Он говорит, что сейчас отсутствуют научно доказанные данные о результативности использования витамина C при борьбе с коронавирусом.

"Могу подтвердить, что на сегодняшний день нет научно обоснованных данных об эффективности витамина C в лечении пневмонии Covid-19, — отмечает Попов. — Исследование вышеуказанного врача начато в феврале этого года, и оно продлится до сентября".

Этим Попов указывает на то обстоятельство, что исследовательская работа Ченга еще не закончена, поэтому еще рано оценивать влияние витамина C в лечении Covid-19 и делать выводы на основании первоначальной информации.

"Таким образом, нет основания рекомендовать витамин C в высоких дозах в лечении инфекции Covid-19", — заверяет Попов.

По данным Maaleht, Департамент лекарственных средств также считает, что, во-первых, в лечении Covid-19 не нашло подтверждения полезное действие ни одного лекарства и, во-вторых, подавно не обнаружено, чтобы в этом лечении могло оказаться эффективным внутривенное введение витамина C.

Департамент лекарственных средств признает, что относительно витамина C исследований проводилось много, но его полезность все-таки не была "убедительно доказана".

Так что Департамент лекарственных средств считает, что отсутствуют любые данные, которые могли бы рекомендовать использовать витамин C в значительно больших, чем обычно, дозах в профилактике или лечении Covid-19.

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