Медицинские услуги вечером и на выходных: в Таллинне открываются первые экспресс-клиники

Член правления Confido Кади Ламбот сказала, что на первом этапе экспресс-клиники будут предоставлять людям с проблемами со здоровьем медицинские консультации и услуги телемедицины, но совсем скоро в клиниках планируется предлагать на месте значительно более широкий спектр медицинских услуг — предприятие ходатайствует о предоставлении соответствующего разрешения на деятельность в Департаменте здоровья.

”Экспресс-клиники с уникальной для Европы концепцией, которые будут располагаться на пути повседневного движения людей в торговых центрах, и в которых в случае необходимости каждый сможет быстро попасть на приём также в вечернее время и в выходные дни, без сомнения, сделают медицинскую помощь более доступной. Решение проблем со здоровьем можно будет получить быстрее и удобнее”, — сказала Ламбот.

На платный приём в экспресс-клинику могут приходить пациенты, независимо от того, в список какого семейного врача они внесены, а также те, кто вообще не имеет семейного врача. Для посещения клиники не надо бронировать время визита, приём ведётся в порядке живой очереди. Время имеет смысл бронировать только для того, чтобы обеспечить себе возможность попасть на приём без всякого ожидания.

Ламбот также сказала, что скоро начнётся период рождественских и новогодних праздников, и, как правило, у людей в это время проблемы со здоровьем возникают чаще обычного, а возможности получить консультацию ограничены. ”Теперь в Таллинне этот пробел заполнят экспресс-клиники, куда людям будет просто обратиться за консультацией”, — добавила Ламбот.