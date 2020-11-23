Медиасоюз: оскорбляющее и запугивающее жителей Эстонии правительство — это лицо премьер-министра

Аэг сообщил на пресс-конференции правительства на прошлой неделе, что попросил прокуратуру расследовать, можно ли было все-таки Õhtuleht следить за деятельностью водителя Майлис Репс. Данная статья в пятницу привела к отставке Репс.

"Каждая команда — это лицо своего руководителя. Лгущий, разжигающий ненависть, оскорбляющий и запугивающий жителей Эстонии правительственный кабинет — это лицо не только его отдельных членов, но и премьер-министра", — сказано в открытом обращении.

"В свете всего скандала с министром образования снова всплыла тема угроз журналистам и СМИ. Члены правительства и раньше атаковали как издания, так и журналистов, но до сих пор делали это словами. На прошлой неделе министр юстиции Райво Аэг атаковал свободную прессу Эстонии телефонным правом, публично зачитав пункт закона, по которому прокуратура могла бы предъявить обвинение разоблачившим коррупцию журналистам, и отправил генеральному прокурору страны текстовое сообщение, чтобы прокуратура расследовала возможное нарушение СМИ".

"Как вы знаете, роль СМИ — контролировать, как ведут себя принимающие политические решения, и задавать им при осуществлении власти уместные вопросы. В вашем кабинете есть министр юстиции (!), который при исполнении этого угрожает журналистам предъявлением обвинения. Как пишет Õhtuleht, они не боялись перед публикацией статьи и не боятся и теперь, они доверяют правоохранительным органам Эстонии, относятся к их трудной работе с крайним уважением. Как и все остальные медиадома Эстонии. Мы полностью убеждены, что в случае наших возможных ошибок прокуратура или любое другое правозащитное учреждение Эстонии способно само это заметить и при необходимости действовать", — пишет Медиасоюз.

Благодаря СМИ большая часть крупных сделок, процессов, решений и выборов восстановившей независимость Эстонии была значительно прозрачнее, чем в других странах Восточной и Центральной Европы. Это, безусловно, имело очень большое влияние на наше быстрое развитие и прозрачность. Мы не будем спокойно наблюдать, как ваш кабинет подрывает свободу прессы и через нее свободную демократию. В истории Эстонии не было правительства, члены которого обращались бы с журналистами и СМИ так же, как сегодняшнее правительство".